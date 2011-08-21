680 پرونده در کلانتریهای گلستان منجر به سازش شد

سرهنگ عسکر ساوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع خدمات مشاوره ای ارائه شده طی این مدت هزار و 855 مورد مربوط به کلانتریها و هزار و 505 مورد مربوط به مرکز مشاوره آرامش انتظامی استان بوده است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان اشاره به اینکه مشاوره و راهنمایی یک راهبرد نیرومند در پیشگیری از آسیب های اجتماعی است گفت: مهمترین و اساسی ترین و حمایتی ترین هدف این مراکز همانا حفظ بقا، تقویت و بهسازی نهاد خانواده است که با استواری و استحکام نهاد خانواده، پیشگیری اجتماعی تحقق می یابد.

وی گفت: نیروی انتظامی بدلیل ارتباط ملموس سازمانی با مجرمین و بزهکاران اجتماعی از اطلاعات غنی و منحصر به فردی برخوردار است که این ویژگی خلاء یک سیستم تربیتی، خدماتی که به صورت علمی و کارآمد در سطح ناجا محسوس می شد.



این مقام انتظامی در ادامه بیان داشت: از طرفی نیروی انتظامی بخش جدانشدنی از زندگی فردی، گروهی، خانوادگی و اجتماعی مردم است که مراکز مشاوره که زیر چتر نیروی انتظامی وجود دارد موجب می شود مردم با خاطر جمع و امنیت خاطر به آنجا مراجعه کرده و مطمئن باشند که از حقوقشان محافظت می شود و امنیت اجتماعی آنها را تأمین می کند.

سرهنگ ساوری همچنین گفت: از آنجائیکه ویژگی منحصر به فرد این مراکز کمک به پیشگیری از وقوع و بروز جرم است این خصوصیت می تواند ماهیت مراکز مزبور را از سایر مراکز و نهادهای مشابه حمایتی متمایز سازد.