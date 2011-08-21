توسعه فعالیت های فرهنگی در شهرستان قروه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان قروه اظهار داشت: تقویت برنامه های فرهنگی در این شهرستان جزء اولویت های کاری تبلیغات اسلامی استان کردستان است.

وی افزود: وظایف سازمان تبلیغات وظایفی تعریف شده و مشخص نیست و هر عضو با وظایف فراسازمانی خود در این دستگاه خدمت می کند و باید در کنار برنامه های جاری سازمان نسبت به وضعیت فرهنگی و دینی جامعه نیز حساس بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان در این مراسم از زحمات حجت الاسلام دهقانی تشکر و قدردانی کرد و بیان کرد: انتصاب حجت الاسلام شاه علی رستمی با توجه به توانایی و تلاش روزافزون در عرصه خدمت رسانی بهتر به مردم در شهرستان قروه یک اقدام مهم در راستای توسعه فعالیت های فرهنگی و مذهبی است.

سرپرست قبلی اداره تبلیغات شهرستان قروه نیز در این جلسه عملکرد یک ساله این اداره را بیان کرد و گفت: کارهای اداره تبلیغات اسلامی شهرستان در راستای توسعه فعالیت های دینی، مذهبی و فرهنگی صورت گرفته و در این بخش نتایج خوبی به دست آمده است.

حجت الاسلام دهقانی یکی از بزرگترین مشکلات را کمبود نیروی انسانی و نبود بودجه جهت برگزاری برنامه های فرهنگی در این شهرستان دانست، گفت: امید است همکاری بیشتر مسئولان ذیربط با مسئول جدید اداره تبلیغات شهرستان قروه موانع و مشکلات بر سر راه این اداره را کاهش دهد.

سرپرست جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه نیز در مراسم معارفه خود ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر بین دستگاه های دولتی و هیئت های مذهبی برنامه های بهتری در این شهرستان اجرایی شود.