اتصال دستگاههای اجرایی به فاضلاب شهری هرچه زودتر اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در جلسه توسعه و شورای برنامه ریزی، بحث در حوزه کشاورزی را مهم عنوان کرد و افزود: یکی از موضوعات در کشاورزی توسعه باغات در زمینهای شیبدار است که موضوع بسیار مهم برای توسعه اراضی زیر کشت است که توسعه باغات در زمینهای شیبدار یک برنامه و محور است.

وی بحث یکپارچه سازی زمینهای کشاورزی را مهم اعلام کرد و اظهار داشت: چالش و مشکل در حوزه کشاورزی در کشور خرده مالکهای زمینهای کوچک است که مانع از هر نوع اجرای برنامه جدیدی می شود که یکپارچه سازی زمینهای کشاورزی برای اجرای هر برنامه ای است لذا باید زمینهای کشاورزی خرده شده اعمال مدیریت شود.

استاندار زنجان گفت: در حال حاضر حدود 900 هکتار از زمینهای زیرکشت استان منهای توسعه باغات در زمینهای شیبدار در مجموع یک میلیون هکتار است لذا باید برای توسعه باغات یک عددی را بیاوریم که شاخص بسیار مهمی است و بحث صنایع تبدیلی و فرآوری هم باید بحث شود.

رئوفی نژاد سرمایه گذاری در بحث آب و احداث سدهای بزرگ را قابل توجه دانست و افزود: در آب کشاورزی، شرب و صنعت باید کارشناسی لازم را داشت و بهره وری بیشتر از آب و صرفه جویی در آب را داشته باشیم و نسبت به ساماندهی چاهها دقت نظر لازم را در دستور کار قرار دهیم که کاهش بهره برداری از آبهای زیرزمینی نگاه در چاهها است.

وی جداسازی آب شرب از آب خام را هم یک بحث استراتژیک در کشور یاد کرد و گفت: با اجرای این طرح یک صرفه جویی اتفاق می افتد و استخرها و فضاهای سبز به جای اینکه از آب شرب استفاده کنند از آب خام استفاده می کنند که باید هرچه زودتر در دستور کار دستگاهها قرار گیرد.

استاندار زنجان یادآور شد: استفاده از ظرفیت های فاضلاب شهری هم باید در دستور کار دستگاهای اجرایی باشد و توسعه و تکمیل پروژه های فاضلاب شهری هم در صرفه جویی آب و هم در بهره وری آب تاثیر بسزایی دارد.

رئوفی نژاد افزود: بحث شبکه های فرسوده در شهر و روستاها لحاظ شود لذ ا هدررفت آب از این شبکه های فرسوده است.

وی در ادامه فعالیت شبانه روزی دستگاههای اجرایی در موافقتنامه اصولی را قابل تقدیر دانست و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی نسبت به مطالعه قانون بودجه اقدام کنند و از ظرفیتهای این قانون برای استان استفاده کنند.

استاندار زنجان افزود: شهرداران به 160 پروژه عمرانی که در سوم خرداد کلنگ زنی شد زمان و اعتبارات لازم را داشته باشند و سرعت روند پیشرفت در پروژه ها را لحاظ کنند.

رئوفی نژاد گفت: در 4 شهر اتصال فاضلاب شهری اجرا شده و با زمان بندی مشخص ادارات از این طرح استقبال کنند و فرهنگسازی هم برای مردم باشد که از این طرح استفاده کنند و متقاضیان هم وام قرض الحسنه ارائه می شود.

وی به هفته دولت اشاره کرد و افزود: مدیران نسبت به تدوین برنامه های هفته دولت مدیریت لازم را داشته باشند.