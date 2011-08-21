  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۵۶

آرسنال خواستار به خدمت گرفتن کاکا شد

آرسنال خواستار به خدمت گرفتن کاکا شد

آرسن ونگر در نظر دارد کاکا را به صورت قرضی از تیم فوتبال رئال مادرید به خدمت بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اینکه آرسنال سسک فابرگاس را به تیم بارسلونا فروخت اکنون در این اندیشه است تا یک نام بزرگ را جانشین این بازیکن کند که منابع نزدیک به ونگر از کاکا نام برده اند.

"ادن هازاراد"، بازیکن لیل و سه بازیکن لیون به نام های "لوچو گونزالز"، "ماتیو والبوئنا" و "آندره آیو"، دیگر گزینه های مورد نظر باشگاه آرسنال هستند.

بر پایه گزارش پیپل، نام کاکا برای هواداران آرسنال که احساس می کنند در فصل نقل و انتقالات تابستانی متضرر شده اند، راضی کننده تر به نظر می رسد. هافبک 29 ساله رئال کمتر مورد توجه خوزه مورینیو قرار می گیرد و سرمربی پرتغالی گفته که در طرح هایش جایی ندارد.

فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، دوسال قبل کاکا را از میلان با انعقاد قراردادی به ارزش 56 میلیون پوند به خدمت گرفت و به نظر می رسد راضی است تا این بازیکن را به صورت قرضی در اختیار آرسنال قرار بدهد.

کد مطلب 1388774

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها