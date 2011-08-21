آرسنال خواستار به خدمت گرفتن کاکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اینکه آرسنال سسک فابرگاس را به تیم بارسلونا فروخت اکنون در این اندیشه است تا یک نام بزرگ را جانشین این بازیکن کند که منابع نزدیک به ونگر از کاکا نام برده اند.

"ادن هازاراد"، بازیکن لیل و سه بازیکن لیون به نام های "لوچو گونزالز"، "ماتیو والبوئنا" و "آندره آیو"، دیگر گزینه های مورد نظر باشگاه آرسنال هستند.

بر پایه گزارش پیپل، نام کاکا برای هواداران آرسنال که احساس می کنند در فصل نقل و انتقالات تابستانی متضرر شده اند، راضی کننده تر به نظر می رسد. هافبک 29 ساله رئال کمتر مورد توجه خوزه مورینیو قرار می گیرد و سرمربی پرتغالی گفته که در طرح هایش جایی ندارد.

فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، دوسال قبل کاکا را از میلان با انعقاد قراردادی به ارزش 56 میلیون پوند به خدمت گرفت و به نظر می رسد راضی است تا این بازیکن را به صورت قرضی در اختیار آرسنال قرار بدهد.