مشهدی عباس در این باره به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم نمایش" آشپزها" را که مضمونی در ارتباط با کودکان و نوجوانان دارد مهرماه در تالار هنر روی صحنه ببرم. این نمایش به معرفی شغل آشپزی می‌پردازد و سختی‌های این شغل را بیان می کند.

وی ادامه داد: این نمایش درارتباط با دو آشپز است و اطلاعاتی درباره تغذیه سالم به کودکان می‌دهد. نمایش ماجرای2 آشپز است که به دنبال کارمی‌گردند، اما در نهایت یک نفر از آنان برای استخدام پذیرفته می‌شود و ماجرا با رقابت این دو برای تصاحب شغل ادامه می یابد ... .

وی ادامه داد: اشعار این نمایش سروده آزاده سرهنگیان است و طراحی صحنه را نیز خودم برعهده دارم."آشپزها" به نوعی به مسئله پرخوری و کم‌خوری در کودکان و نوجوانان و روش‌های تغذیه سالم اشاره می‌کند. چون این مسائل یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها در ارتباط با فرزندانشان است.

مشهدی عباس سال گذشته نمایش"اخمالو خان" را در تالار هنر روی صحنه برده بود.