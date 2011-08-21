اعمال محدودیت ترافیکی در محور سقز - بانه/ تونل گردنه خان نوسازی می شود

عطاالله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با توجه به انجام کارهای عمرانی و مرمت تونل گردنه خان، از 25 مرداد و به مدت دو ماه محدودیت های ترافیکی در مسیر شهرستان سقز به سمت بانه اعمال می شود.

وی بیان کرد: این محدودیت ها از 25 مرداد ماه سال جاری آغاز و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت و از رانندگان وسائل نقلیه خواسته می شود که از مسیر انحرافی و خارج از تونل که احداث شده است، تردد کنند.

مدیر کل راه و ترابری هدف اصلی از اعمال این محدودیت ترافیکی را تعمیر روشنایی و نوسازی کلی تونل گردنه خان در مسیر سقز به سمت بانه اعلام کرد و افزود: انتظار می رود که در مدت زمان دو ماه فعالیت های عمرانی رانندگان وسائل نقلیه همکاری مناسبی را داشته باشند.

قادری بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و در جهت روان سازی ترافیک هر روز از ساعت 6 صبح تا 14 ظهر امکان تردد وسائل نقلیه از داخل تونل فراهم و بعد از آن خودروها باید از جاده انحرافی خارج از تونل استفاده کنند.

تونل گردنه خان در مسیر شهرستان سقز به سمت بانه یکی از طولانی ترین تونلهای استان کردستان است و با توجه به مرزی بودن شهرستان بانه و ورود مسافر بار ترافیکی سنگینی از طریق این تونل انجام می شود.