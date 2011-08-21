894 کیلو گوشت گرم در بین مددجویان کمیته امداد فاروج توزیع شد

محمد عاقبتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه اعتباری بالغ بر 116 میلیون و 220 هزار ریال برای این امر از محل کمکهای خیرین نیکوکار هزینه شده است اظهار داشت: این گوشتها درچند شب گذشته در بین مددجویان و ایتام کمیته امداد فاروج توزیع شد.

وی تصریح کرد: مبلغی بالغ بر 26 میلیون ریال نیز کالای مواد غذایی در این ماه مبارک توسط نیکوکاران کمک شد که این کمکها برای اطعام و افطاری خانواده های تحت پوشش و خانواده های نیازمند سادات هزینه شده است.

عاقبتی با اشاره به اینکه کمکهای مردمی از روزهای نخست ماه رمضان آغاز و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت گفت: کمکهای مردمی در شبهای قدر از جانب مردم خداجو و خیرخواه بیشتر شده است.

وی ادامه داد: در این شبهای مبارک و با استقرار پایگاهها اکرام ایتام و جذب حامی در مساجد برای آنان نسبت به شبهای قبل پررنگ تر شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) فاروج ضمن قدردانی از همکاری مردم در احیاء سنت حسنه انفاق گفت: نیکوکارانی که مایلند در یاری رساندن و رفع نیاز محرومین خیر شرکت کنند می توانند با مراجعه به دفتر کمیته امداد و پایگاههای مستقر در مساجد نسبت به کمکهای خود اقدام کنند.

