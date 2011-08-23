اجرای طرح نظارت بر سلامت در 1360 باشگاه/ 35 اخطار به متخلفین

لطفعلی پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه درصد زیادی از بازدیدهای صورت گرفته مربوط به استان تهران است، اظهار داشت: ماموران طرح نظارت بر سلامت باشگاهها در این مدت از 1300 باشگاه ورزشی در تهران سرکشی کرده اند که همه آنها هم خصوصی بودهاند.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در مورد بازرسیهای صورت گرفته در دیگر استانها گفت: به غیر از تهران تاکنون طرح نظارت بر سلامت باشگاهها در پنج استان البرز، مازندران، قم، یزد و کرمانشاه نیز انجام شده است. در مجموع 6 مورد بازرسی در استانهای غیر از تهران انجام شده است.
وی با بیان اینکه تعداد تشویقهای انجام شده بیشتر از اخطار و دستور به پلمپ بوده است به نتایج کلی حاصل از 1360 بازرسی صورت گرفته از باشگاهها اشاره کرد و یادآور شد: از مجموع باشگاههای ورزشی که شرایط فعالیت آنها از طرف ماموران طرح نظارت بر سلامت باشگاهها مورد ارزیابی قرار گرفت 35 باشگاه تاکنون اخطار گرفتهاند. برای 615 باشگاه که همه آنها در تهران فعال بودند نیز تشویق نامه ارسال شد.
پورکاظمی خاطرنشان کرد که به غیر از دو مورد پلمپی که در ابتدای آغاز اجرای طرح در دو باشگاه تهران و مازندران اجرا شد، مورد جدید دیگری برای پلمپ وجود نداشته است.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در مورد شرایط در نظر گرفته شده برای اخطار و ارسال تشویق نامه به باشگاهها گفت: باشگاههایی که در آنها مربیان ناآگاهانه و بدون توصیه پزشک مراجعه کنندگان را به استفاده از انواع مکملها تشویق میکنند اخطار گرفتهاند.
وی اظهارداشت: باشگاههایی هم که در آنها داروهای ممنوعه وجود نداشت و از نظر بیمه ورزشی و بهداشت محیط هم مشکلی نداشتند مستحق دریافت تشویق نامه از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی شدند.
پورکاظمی با یادآوری اینکه ماده کمیسیون ماده پنج وزارت ورزش و جوانان مسئولیت پلمپ باشگاهها را بر عهده دارد، تصریح کرد: البته اجرای حکم پلمپ بر عهده مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان و ماموران نیروی انتظامی است. ضمن اینکه اجرای طرح نظارت بر سلامت باشگاهها تا پایان سال ادامه دارد.
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