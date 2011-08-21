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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۲۶

مهربان:

دانشگاه باید مکانی برای شناخت بهتر خصوصیات و ویژگی های امام علی (ع) باشد

دانشگاه باید مکانی برای شناخت بهتر خصوصیات و ویژگی های امام علی (ع) باشد

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان گفت: دانشگاه ها باید مکانی برای شناخت هر چه بهتر خصوصیات و ویژگی های ناب امام علی (ع) باشد.

احمد مهربان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امیرالمؤمنین علی (ع) اظهار داشت: بررسی نقش امام علی (ع) در اسلام، مبارزه ایشان با فساد زدگی، اجرای عدالت و ... از مسائل مهمی است که در دانشگاه ها به عنوان سازمانی برای تولید علم باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی گفت: حضرت علی (ع) تنها کسی است که کعبه را مفتخر به ولادتش کرده است و مسئولین و مدیران باید زندگانی ایشان را سرلوحه کار و زندگی خود قرار دهند.

وی عدالت خواهی و شجاعت را از بارزترین ویژگی های امام علی (ع) دانست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان با اشاره به نقش ایمان در علم و ترویج شخصیت امام علی (ع) در دانشگاه بیان داشت: معرفت و شناخت کامل شخصیت والای امیرالمؤمنین علی (ع) و جایگاه او در جهان هستی به حدی است که امروزه ابعاد شخصیتی این امام بزرگ شیعیان مورد توجه بسیاری از مردم غیر مسلمان جهان نیز قرار گرفته است.

کد مطلب 1388790

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