دانشگاه باید مکانی برای شناخت بهتر خصوصیات و ویژگی های امام علی (ع) باشد

احمد مهربان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امیرالمؤمنین علی (ع) اظهار داشت: بررسی نقش امام علی (ع) در اسلام، مبارزه ایشان با فساد زدگی، اجرای عدالت و ... از مسائل مهمی است که در دانشگاه ها به عنوان سازمانی برای تولید علم باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی گفت: حضرت علی (ع) تنها کسی است که کعبه را مفتخر به ولادتش کرده است و مسئولین و مدیران باید زندگانی ایشان را سرلوحه کار و زندگی خود قرار دهند.

وی عدالت خواهی و شجاعت را از بارزترین ویژگی های امام علی (ع) دانست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان با اشاره به نقش ایمان در علم و ترویج شخصیت امام علی (ع) در دانشگاه بیان داشت: معرفت و شناخت کامل شخصیت والای امیرالمؤمنین علی (ع) و جایگاه او در جهان هستی به حدی است که امروزه ابعاد شخصیتی این امام بزرگ شیعیان مورد توجه بسیاری از مردم غیر مسلمان جهان نیز قرار گرفته است.