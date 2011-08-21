احراز نخبگی چهار داوطلب قمی در کنکور سراسری

سید حسین اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر، به برخی از موارد آئین نامه احراز نخبگی اشاره کرد و اظهار داشت: در این آئین نامه به منظور احراز نخبگی از 11 گروه به عنوان جامعه هدف یاد شده است و داوطلبان کنکوری که حائز رتبه یک تا 100 در رشته ریاضی و یک تا 50 در رشته علوم تجربی و انسانی و همچنین یک تا 20 در رشته هنر شده‌اند می‌توانند به عنوان نخبه به عضویت بنیاد ملی نخبگان درآیند.



وی ابراز داشت: خوشبختانه در کنکور سال جاری بر اساس آخرین آماری که از آموزش و پرورش استان بدست آمده است، چهار نفر از دانش آموزان استان که دارای رتبه کشوری شده‌اند می‌توانند به جمع نخبگان استان اضافه شوند.



رئیس دفتر بنیاد نخبگان استان قم در ادامه عنوان کرد: شرکت در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی و کسب رتبه یک تا سه و همچنین افرادی که دارای ثبت اختراع می‌باشند نیز می‌توانند عضو بنیاد نخبگان شوند.



اخوان افزود: نخبگان قرآنی که موفق به کسب رتبه‌های بین المللی در مسابقات قرآنی شده‌اند با تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه می‌توانند به عضویت بنیاد در آیند.



وی با بیان اینکه فارغ التحصیلان مقطع ارشد و دکتری هم می‌توانند تحت پوشش بنیاد نخبگان قرار گیرند افزود: فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با معدل الف و ارائه دو مقاله در مقطع کارشناسی و یک مقاله در مقطع ارشد و دانشجویان دکتری با ارائه سه مقاله و کسب امتیازات لازم می‌توانند عضو بنیاد ملی نخبگان شوند.

