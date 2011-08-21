والیبالیستهای شهرداری در دربی تبریز حاضر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان تیم والیبال شهرداری تبریز که تمرینات آماده سازی خود را جهت حضور در بازیهای لیگ برتر والیبال کشور آغاز کرده اند به منظور حمایت از تیم شهرداری در دربی بزرگ تبریز به استادیوم می روند.

بنا به اخبار رسیده پیش بینی می شود استقبال از این دیدار بسیار خوب بوده و با توجه به بازی قابل قبول از سوی دو تیم در لیگ یازدهم هواداران شاهد بازی زیبا و دربی حساسی در این مسابقه باشند.

گفتنی است: دربی شهر تبریز روز پنجشنبه بین دو تیم تراکتورسازی و شهرداری تبریز ساعت 22 در ورزشگاه یادگار امام (ره) برگزار خواهد شد.