خواهرخواندگی شیراز با شهر قونیه ترکیه تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در دویست و سیزدهمین جلسه علنی شورای شهر شیراز چهار دستور کار بررسی شد که از این تعداد سه دستور کار با رای اعضای شورای مصوب شد.

اولین دستور جلسه نرخ پیشنهادی انوع پارکینگ روباز و روبسته و مکانیزه در شهر شیراز بود که در این راستا به دلیل مشخص نشدن وضعیت پارکینگهای خصوصی و پارکینگهای مربوط به شهرداری شیراز این دستور کار با رای اکثریت به کمیسیون حمل و نقل شورای شهر شیراز برگشت داده شد.

دومین دستور کار درخصوص اصلاح مصوبه آیین نامه تابلوهای تجاری در سطح شهر شیراز بود که مصوب شد تمامی تابلوهای غیر متعارف و خارج از مصوبه شورا جمع آوری شود.

دستور کار سوم نیز بحث خواهر خواندگی شهر شیراز با شهر قونیه ترکیه بود که با توجه به روابط کشور ترکیه با ایران و قدمت شهر شیراز و شهر قونیه ترکیه این دستور کار مصوب شد.

اما چهارمین دستور کار در خصوص اجرای خطوط ویژه اتوبوسرانی در شهر شیراز بود که سه خط ویژه به تصویب اعضا رسید.

خط یک این مسیر شامل میدان غدیر،فلکه مصدق و چهارراه ملاصدرا، خط دو در مسیر چهار راه پیروزی تا میدان شهدا و خط سه که مسیر تاکسی است از چهار راه زند به سمت دروازه کازرون و به صورت برگشت نیز مسیر اتوبوس تعریف شده است.