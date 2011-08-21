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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

شفیعی ها:

ادارات ارشاد در استان قزوین جهادی کار می کنند

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: بدلیل کمبود نیروی انسانی، تجهیزات و تنگنای مالی در شرایط کنونی همکاران ادارات فرهنگ در شهرستانهای استان جهادی کار می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر ،محمد حسین شفیعی ها ظهر یکشنبه در نشست دوره ای با معاونان، مسئولان انجمن های فرهنگی و هنری و روسای ادرات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای استان اظهارداشت: با وجود تنگناهای مالی و کمبود نیروی انسانی واقعا کار در ادارات فرهنگ شهرستانها جهادی است می کنند و با توجه به توقعی که از فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد، تلاش های همکاران باید بیش از گذشته باشد.

‌مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: تصمیم داریم که برخی از جشنواره های استانی و منطقه ای را در شهرستان ها برگزار کنیم تا بدین وسیله توان و قابلیت شهرستان های ما مشخص شود و به این بهانه، بدنه اجرایی، فرهنگی، هنری شهرستان ها نیز تقویت شود.

در ادامه مسئولان انجمن ها، روسای ادارات و کارشناسان اداره کل مشکلات و دیدگاههای خود را مطرح کردند.

همچنین در این نشست انتشار دوباره فصلنامه دریچه هنر و نحوه برگزاری جشنواره ادبیات نمایشی رضوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 1388804

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