ادارات ارشاد در استان قزوین جهادی کار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر ،محمد حسین شفیعی ها ظهر یکشنبه در نشست دوره ای با معاونان، مسئولان انجمن های فرهنگی و هنری و روسای ادرات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای استان اظهارداشت: با وجود تنگناهای مالی و کمبود نیروی انسانی واقعا کار در ادارات فرهنگ شهرستانها جهادی است می کنند و با توجه به توقعی که از فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد، تلاش های همکاران باید بیش از گذشته باشد.

‌مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: تصمیم داریم که برخی از جشنواره های استانی و منطقه ای را در شهرستان ها برگزار کنیم تا بدین وسیله توان و قابلیت شهرستان های ما مشخص شود و به این بهانه، بدنه اجرایی، فرهنگی، هنری شهرستان ها نیز تقویت شود.

در ادامه مسئولان انجمن ها، روسای ادارات و کارشناسان اداره کل مشکلات و دیدگاههای خود را مطرح کردند.

همچنین در این نشست انتشار دوباره فصلنامه دریچه هنر و نحوه برگزاری جشنواره ادبیات نمایشی رضوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.