50 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد 20 هزار فرصت شغلی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس لطیفی در اولین جلسه کاریابیهای غیر دولتی در سال 90 با موضوع واگذاری ثبت نام متقاضیان مشاغل خانگی به کاریابی های غیر دولتی گفت: امروز قانون ساماندهی مشاغل خانگی یکی از راهکارهای مهم برای ایجاد اشتغال و در آمد در سراسر جهان است.

وی عنوان کرد: مشاغل خانگی به آن دسته از مشاغل اطلاق می گردد که بدون ایجاد مزاحمت برای همسایگان قادر به تولید و ارائه خدمات باشد و تاکنون 214 رشته فعالیت در بحث مشاغل خانگی شناسایی شده که در سایت وزارت کار و امور اجتماعی موجود است.

رئیس اداره اشتغال اداره کل کار استان هرمزگان ادامه داد: مشاغل خانگی به سه صورت مستقل، تحت پوشش و پشتیبان انجام می گیرد که پشتیبان می تواند حقیقی یا حقوقی باشد و دستگاههای اجرایی می توانند نسبت به پرداخت 35 درصد تسهیلات را به صورت مستقل و 65 درصد را به صورت پشتیبان اقدام کنند.

لطیفی گفت: کل اعتبارات مربوط به مشاغل خانگی استان حدود 50 میلیارد تومان و 20 هزار فرصت شغلی است که متقاضیان طرحهای اشتغال خانگی می توانند برای ثبت نام به کاریابیها مراجعه کند و در صورت عدم تمایل به مراجعه به کاریابیها به هر طریق دیگری که خود متقاضی تشخیص می دهد به شرط آنکه ثبت نام به روش صحیح انجام پذیرد ثبت نام کند.