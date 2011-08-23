خشک شدن زاینده رود نتیجه سوء مدیریت دراصفهان است

علی اصغر عنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره بر اینکه بحث آب در استان چهار محال و بختیاری و اصفهان که به یک هیاهو و تنش تبدیل شده یک موضوع بسیار مهم است، اظهار داشت: باید به این مشکل عظیم به صورت جدی پرداخته شود.

وی افزود: جنجال هر دو استان برای آب است.

وی با اشاره به اینکه این استان در سال زارعی 90-89 شاهد کاهش بارندگی 82 درصدی بوده است و در طی چهار سال در بخش بارندگی این استان 33 درصد کاهش بارندگی داشته ایم که به اندازه یک سال ترسالی است، بیان داشت: از نظر بارش بارندگی در استان عقب هستیم و همین موضوع به منابع زیر زمینی آب لطمه وارد می کند.

استاندار استان چهار محال و بختیاری با اشاره به نیم درجه گرم شدن هوای استان و تغییر نوع بارش از برف به باران و شیب تند استان و شرایط خاص توپو گرافی که آب در استان نمی تواند ماندگار باشد، بیان داشت: تمامی این شرایط موجب شده که شرایط سخت و خشکسالی شدیدی را در این استان داشته باشیم.

علی اصغر عنابستانی با اشاره به اینکه برای خشکسالی باید تدابیر ویژه ای اندیشیده شود تا بتوانیم در شرایط عادی زندگی کنیم، بیان داشت: در استانهای همجوار هم این موضوع جدی است و خشک شدن زاینده رود اصفهان باعث تاسف است که این خشکی در شهر اصفهان ماحصل سوء مدیرت در این شهر است.

وی با اشاره به اینکه در اولین روستاها و شهرهای استان اصفهان نهرهای عظیم از رودخانه زاینده رود برای کشت عظیم برنج مورد استفاده قرار می گیرد، بیان داشت: کشور نیاز به برنج ندارد و محصول پر مصرف در شرایط بحرانی آبی ارزش افزوده ای برای استان و حتی کشور نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در استان اصفهان 18 هزار هکتار برنج کشت می شود، اذعان داشت: مسئولان استان اصفهان می توانند با ارزش افزوده کمتر این مزارع را به باغات تبدیل کرده و با بهره وری از تکنولوژی و مدیریت مناسب و استفاده از تکنولو‍ژیهای جدید در مدیریت آب و ... بیشترین بهره وری در این خصوص داشته باشند و مصرف آب را در این مناطق کاهش دهند و سبب تولید بیشتر در بخش کشاورزی و باغات شوند.

عنابستانی با اشاره به اینکه در مورد مقدار حقوق آب چهار محال و بختیاری کوتاه نخواهیم آمد، یادآور شد: با انتقال آب از تونل گلاب مخالف هستیم زیرا این تونل موجبات خشک شدن زاینده رود را در چهار محال و بختیاری به دنبال دارد و موجب از بین رفتن باغات، کشاورزی، صنعت ، ایجاد مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و.....در این استان می شود.

وی با بیان اینکه کمیته صیانت از آب و خاک استان یک کمیته مردمی است که خود مردم واردعرصه شده و به دفاع از حقوق خود پرداخته اند، بیان داشت: در دیداری که با اعضای این کمیته داشته ام چند توصیه برای این اعضا صورت گرفت.

استاندار چهار محال و بختیاری به توصیه های خود به کمیته صیانت از آب و خاک اشاره کرد و عنوان کرد: درگیر کار سیاسی نشدن، نگاه ملی به معقوله آب، حرکت کردن در راستایی که خدشه ای به نظام جمهوری اسلامی ایران وارد نشود و بسیج شدن همه اقشار با حفظ اصل نظام جمهوری اسلامی شود مهمترین توصیه های اینجانب به این کمیته بوده است.

خروجی آب زاینده رود در تمام فصول سال برابر است

رئیس مرکز تحقیقات آب استان چهار محال و بختیاری نیز با اشاره به اینکه استانهای همجوار دلیل انتقال آب از زاینده رود آلودگی آب عنوان کرده اند، گفت: رودخانه زاینده رود داری سیستم خود پالایی است که موجب می شود آب هیچگونه آلودگی نداشته باشد.

صمدی با اشاره به اینکه هیجگونه آلودگی آب در رودخانه زاینده رود وجود ندارد، اظهار داشت: رودخانه زاینده رود به صورت شیب دار در جریان است و این رودخانه همانند یک تصفیه خانه عمل کرده و آب را تصفیه می کند.

وی افزود: خروجی آب از استان در تمامی فصول سال از رودخانه زاینده رود 9درصد است و این دبی خروجی آب آمار 35 ساله وزارت نیرو است.

وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو در مورد بحثهای انتقال آب استان در مورد نحوه انتقال آب باید تجدید نظر کند، بیان داشت: با انتقال آب به اصفهان از طریق تونل مشکل کم آبی در این استان حل نمی شود زیرا مدیرت آب در استان اجرایی نمی شود و در این استان کشاورزان به کشت برنج که به آب زیاد نیاز دارند پرادخته اند.

وی تصریح کرد: وجود باغات در منطقه پایین دست زاینده رود موجبات این شده که باغات همانند یک فیلتر طبیعی عمل کرده و موجب بیشتر شدن آب زاینده رود شود.

وی تاکید کرد: توزیع آب رودخانه در تمامی فصول سال مساوی است.

وی بیان داشت: آب باید از بستر خود رودخانه انتقال پیدا کند و حفر تونل برای کنترل آلودگی موثر نیست.

حیات در منطقه شهریاری چهار محال و بختیاری به علت حفر تونل از بین رفته است

نماینده مردم شهرستانهای کیار، اردل، کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه استان چهار محال و بختیاری بیشترین آسیب را از خشکسالی دیده است، بیان داشت: این پدیده برای این استان پدیده ای زیان بار بوده که در این راستا مشکلاتی در حوزه آب به وجود آورده است.

نورالله حیدری با اشاره به اینکه در سه سفر ریاست جمهوری به استان شخص رئیس جمهور خود را مدیر آب استان معرفی کرده است، بیان داشت: تاکنون هیچ گونه اقدامی در راستای جلوگیری از انتقال آبهای غیر مجاز از این استان به استان همجوار صورت نگرفته و مسئولان استانی تاکنون نتوانسته اند با شخص رئیس جمهوردر راستای این مشکل گفتگو کنند.

وی با تاکید بر اینکه مصرف آب در این استان چندان بالا نیست، بیان داشت: مشکل عمده در مصرف آب در همه بخشهای خشکسالیهای اخیر است که موجبات مشکلات فروان را در همه حوزه ها به وجود آورده است.



نماینده مردم شهرستان کیار، اردل و کوهرنگ با بیان اینکه ما با سیاست انتقال آب از این استان مخالف نیستیم بلکه مخالفت ما در راستای نحوه و سیاست انتقال آب است، اذعان داشت: استان همجوار انتقال آب را برای مصرف شرب استفاده نخواهد کرد بلکه عمده مصرف آب در راستای صنعت و کشاورزی است.

وی با اشاره به یک نمونه از انتقال آب از این استان به استان همجوار بیان داشت: با حفر تونل 30کیلومتری در شهریاری بیشترین چشمه در این منطقه خشکید و حیات در منطقه شهریاری از بین رفت.

حیدری با اشاره به ایجاد تونل 70 کیلومتری در این استان، تاکید کرد : ایجاد این تونل یک مسئله زیان باربرای کل کشور به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه حفر تونل برای انتقال آب نمی توانند برآورد کارشناسی صحیحی برای انتقال آب باشد، تاکید کرد: برای انتقال آب از این استان از طریق احداث سد عمل کرده و آب را از این استان به هر نقطه از کشور انتقال دهید.



خشک شدن حلقه های چاه آب در چهارمحال و بختیاری

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری استان چهار محال و بختیاری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط بحرانی کم آبی در این استان همه باید چاره اندیشی کنیم.

اصغر یزدانی با اشاره به خشکسالیهای اخیر عنوان کرد: بیشتر شهرهای استان با کمبود آب مواجه هستند و مسئولان با حفر چاه برای مقابله با خشکسالی در شهرهای استان حرکت کرده اند.

وی عنوان کرد: نزدیک 30 حلقه چاه در این استان خشک شده و بقیه چاهها 3 الی 12 لیتر در ثانیه آبدهی دارند.

وی با اشاره به اینکه اداره آب منطقه ای استان باید هرچه سریعتر طرح های بن به بروجن، سودجان به سورشجان را مطالعه و به مرحله اجرا برساند، بیان داشت: با اجرای این طرح ها مشکل کم آبی در شهرهای استان کاهش می یابد.

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