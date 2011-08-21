طراحی فاز اول پروژه تونل بعثت به اتمام رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سیدناصر موسوی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کارگاه عمرانی پل امام حسین (ع) نیز توسط پیمانکار در حال تجهیز بوده و رایزنی‌هایی نیز جهت تملک املاک واقع در ضلع جنوبی کمربندی در حال انجام است.

وی با اشاره به روند ساخت ایستگاه‌های آتش نشانی شهرک‌های اندیشه و الهیه گفت: عملیات ساخت این دو ایستگاه به منظور امدادرسانی سریعتر به همشهریان در اردیبهشت ماه سال 88 آغاز شد.

موسوی تصریح کرد: سازه هر دو ایستگاه بصورت اسکلت بتنی بوده و در دو طبقه آشیانه و قسمت اداری طراحی شده است.

شهردار زنجان افزود: این ایستگاه ها در مراحل پایانی اجرا بوده و تاکنون بیش از 8 میلیارد ریال هزینه شده است.

موسوی در خصوص پروژه تفریحی گردشگری زنجان کوه نیز گفت: این پروژه در محدوده‌ای به وسعت 40 هکتار در شمال شهر زنجان قرار گرفته و شامل فضای سبز، کافی‌شاپ، شهربازی سرپوشیده، آبشار، زمین بازی چند منظوره، مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری است.

موسوی افزود: کاشت بیش از 2700 اصله درخت، لوله گذاری جهت هدایت آب‌های سطحی، نصب آلاچیق، انجام 3500 متر مکعب عملیات خاکریزی و 26 هزار مترمربع زیرسازی از اقدامات صورت گرفته در این طرح است.