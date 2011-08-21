به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و هشتاد و هفتمین نمایشگاه استانی کتاب 22 تیرماه در همدان خاتمه یافت و با نزدیک شدن به ایام ماه رمضان و به روال هر سال، برگزاری این نمایشگاه‌ها هم متوقف شد.

نمایشگاه‌های استانی کتاب هر ساله علاوه بر این ماه مبارک، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت (به جهت برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران) تعطیل اما در 9 ماه دیگر سال دائر است.

بر اساس اعلام یکصد و هشتاد و هشتمین دوره نمایشگاه‌های استانی کتاب با برگزاری نمایشگاه کتاب در استان البرز در فاصله 14 تا 20 شهریور ماه، ازسرگرفته می‌شود.

تنها چند روز بعد از پایان این نمایشگاه، یکصد و هشتاد و نهمین نمایشگاه استانی کتاب در فاصله 26 شهریور تا اول مهر در خراسان شمالی و یکصد و نودمین نمایشگاه استانی در فاصله 28 شهریور تا 3 مهر در چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

فراخوان این سه نمایشگاه اعلام شده و ناشران متقاضی از امروز (30 مرداد) به مدت یک هفته فرصت دارند تا ثبت نام خود را برای حضور در این نمایشگاه‌ها قطعی کنند.

نمایشگاه‌های استانی کتاب به همت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و همکاری ادارات کل ارشاد استان‌ها و با حضور ناشران سراسر کشور در استان‌های مختلف برگزار می‌شود و آثار عرضه شده در آنها با تخفیف 40 درصدی که 20 درصد آن توسط ناشر و 20 درصد هم توسط وزارت ارشاد، اِعمال می‌شود، به فروش می‌رسد.