به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنزن چین، رقابت‌های رقابت‌های تکواندو بازیهای یونیورسیاد 2011 چین امروز یکشنبه پیگیری شد که در فینال وزن دوم هادی مستعان با شکست در راند طلایی مقابل حریف استرالیایی به مدال نقره دست یافت.

در این مسابقه هادی مستعان برابر "سافوان خلیل" از استرالیا به میدان رفت و در حالی که تا 6 ثانیه پایانی مسابقه با یک امتیاز از حریف پیش بود با دریافت اخطار دوم به نتیجه مساوی دست یافت اما در راند طلایی وی در یک لحظه غافلگیر شد و یک ضربه از بالا از حریف استرالیایی دریافت کرد تا این مسابقه را با نتیجه 5 بر 2 واگذار کند و به نشان نقره دست یابد.

در ادامه مسابقات تکواندو عصر امروز مهران عسکری برای کسب مدال طلا به مصاف حریفی از ترکیه می‌رود. کاروان دانشجویان ایران تاکنون نتوانسته به مدال طلا دست پیدا کند.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.