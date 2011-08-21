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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۱

گزارش خبرنگار مهر از چین/

طلسم بی‌طلایی دانشجویان ایران ادامه دارد/ مستعان به مدال نقره رسید

طلسم بی‌طلایی دانشجویان ایران ادامه دارد/ مستعان به مدال نقره رسید

عضو تیم تکواندو دانشجویان کشورمان با شکست در دیدار فینال به مدال نقره دست پیدا کرد تا روزهای بی طلایی کاروان ورزش دانشجویی ایران در یونیورسیاد جهانی ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنزن چین، رقابت‌های رقابت‌های تکواندو بازیهای یونیورسیاد 2011 چین امروز یکشنبه پیگیری شد که در فینال وزن دوم هادی مستعان با شکست در راند طلایی مقابل حریف استرالیایی به مدال نقره دست یافت.

در این مسابقه هادی مستعان برابر "سافوان خلیل" از استرالیا به میدان رفت و در حالی که تا 6 ثانیه پایانی مسابقه با یک امتیاز از حریف پیش بود با دریافت اخطار دوم به نتیجه مساوی دست یافت اما در راند طلایی وی در یک لحظه غافلگیر شد و یک ضربه از بالا از حریف استرالیایی دریافت کرد تا این مسابقه را با نتیجه 5 بر 2 واگذار کند و به نشان نقره دست یابد.

در ادامه مسابقات تکواندو عصر امروز مهران عسکری برای کسب مدال طلا به مصاف حریفی از ترکیه می‌رود. کاروان دانشجویان ایران تاکنون نتوانسته به مدال طلا دست پیدا کند.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان  با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.

کد مطلب 1388812

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