ایتالیا‌، آلمان،‌ نروژ، دانمارک و کانادا متقاضی حضور در جشنواره هجدهم

کرمی درباره وضعیت بخش بین‌الملل هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان به خبرنگار مهر گفت: ما در حال حاضر مشغول ارزیابی تقاضاها هستیم. تا به حال 10 گروه از کشورهای ایتالیا، آلمان، نروژ، دانمارک و کانادا در قالب 10 گروه نمایشی متقاضی حضور در جشنواره هستند. بخشی از این کارها توسط نماینده مرکز هنرهای نمایشی و بخشی توسط بنده دیده و دعوت شده‌اند. البته تقاضاهای گروه‌های خارجی در حال افزایش است.



وی در خصوص تأثیرات تأخیر در معرفی و فعالیت دبیر جشنواره هجدهم بر بخش بین‌الملل جشنواره یادآور شد: به حال دیر معرفی شدن دبیر جشنواره تأثیراتی را به همراه خواهد داشت زیرا لازم است دبیر با یک برنامه یک ساله نسبت به حضور گروه‌های خارجی اقدام کند. اما چون جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در تقویم بین‌المللی تئاتر ثبت شده مشکل ما کمتر است و گروه‌های خارجی این جشنواره را در برنامه کاری خود دارند.



دبیر هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان درباره برگزاری کارگاه‌های آموزشی تأکید کرد: امسال یکی از بخش‌های مهم جشنواره هجدهم برگزاری کارگاه‌های آموزشی با حضور اساتید مطرح خارجی و داخلی است.



کرمی درباره میزان بودجه این دوره از جشنواره گفت: برآورد بودجه را پیشنهاد داده‌ایم که به زودی به تصویب می‌رسد. به دلیل اینکه نسبت به سال گذشته افزایش کمک هزینه‌ها را داریم بودجه جشنواره تا حدود 30 درصد نسبت به دوره گذشته افزایش خواهد داشت.