به گزارش خبرگزاری مهر، در آگوست سال 2010 "جرمی" و "جولی" فرزند هفت ساله خود را در پی شنا کردن او در آب گرم از دست دادند، دلیل مرگ این کودک ورود نوعی آمیب به مغز بوده است که پس از مرگهای پی در پی انسانها به آمیب مغز خوار مشهور شد. پس از این رویداد پدر و مادر این کودک هفت ساله بنیاد هشدار آمبیبی "کایل لوئیس" را تاسیس کرده و تلاش کردند دیگران را از خطر این تک سلولی آگاه کنند.

هوای گرم تابستان منجر به گرایش افراد به سوی شنا در آبهای طبیعی می شود و در نتیجه میزان ابتلا به آمیب مغزخوار با نام علمی "نیگلریا فولری" افزایش پیدا می کند. سالانه سه انسان در اثر ابتلا به این آمیب در ایالات متحده جان خود را از دست می دهند. پیشگیری از چنین مرگ وحشتناکی ساده است، افراد باید از شنا کردن در آبهای گرم خودداری کرده و یا بینی خود را در هنگام شنا ببندند زیرا این آمیبها از راه بینی به مغز افراد وارد می شوند. اما افرادی که چنین پیشگیری هایی انجام ندهند، با ورود آمیب به مغز جان خود را از دست می دهند و هیچ درمانی برای آن شناخته نشده است.

این تک سلولی ها در اثر گرم شدن آب فعال می شوند، از این رو احتمال وجود آنها در چشمه های آب گرم، استخرهایی که به درستی ضد عفونی نشده اند و یا آب شیری که کمتر از 47 درجه سلسیوس گرم شده باشد وجود دارد.

این آمیب از میان بینی و سینوسها خود را به مغز می رساند، سپس بخش پیشانی مغز به ویژه حبابهای بویایی و غشای مخ را آلوده می کند. این آمیبها در اصل قصد آلوده کردن انسانها را ندارند و از باکتری ها تغذیه می کنند. اما زمانی که وارد مغز می شوند، از سلولهای مغز به عنوان غذا استفاده می کنند.

بر اساس گزارش لایو ساینس، از سال 1962 که اولین گزارشها از این پدیده دریافت شد اکثر قربانیان افرادی بودند که در ایالتهای جنوبی آمریکا در آبهای گرم شنا کرده بودند. همانطور که گفته شد تنها راه برای نداشتن چنین سرنوشتی پرهیز از شنا کردن در آبهای گرم و یا بستن مسیر بینی در هنگام شنا است، در غیر این صورت تا کنون راه جلوگیری و یا درمانی برای این پدیده شناسایی نشده و ابتلا به آن برابر با مرگ است.