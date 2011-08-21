سقوط یک هواپیمای مسافربری در کانادا/ 15 نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این هواپیما با 15 سرنشین از جمله چهار خدمه از "یلونایف" به سمت خلیج رزولوت در حال پرواز بود که در مسیر حرکت خود سقوط کرد و بر اثر این سانحه 15 نفر کشته و زخمی شدند. هنوز هویت سرنشینان این هواپیما مشخص نیست.

ارتش کانادا هم اکنون برای انجام عملیات امداد و نجات مجروحین در محل حادثه حاضر شده و تحقیقات درباره علت سقوط این هواپیما آغاز شده است.

سقوط این هواپیما در حالی صورت می گیرد که "استفان هارپر" نخست وزیر کانادا روز دوشنبه برای تماشای یک رزمایش نظامی به خلیج رزولوت سفر می کند.