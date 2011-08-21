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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۳

روز گذشته صورت گرفت:

سقوط یک هواپیمای مسافربری در کانادا/ 15 نفر کشته و زخمی شدند

سقوط یک هواپیمای مسافربری در کانادا/ 15 نفر کشته و زخمی شدند

رسانه های کانادا اعلام کردند که روز گذشته بر اثر سقوط یک هواپیمای بوئینگ 737 در نزدیکی خلیج "رزولوت" دستکم 12 نفر کشته و سه فرد دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این هواپیما با 15 سرنشین از جمله چهار خدمه از "یلونایف" به سمت خلیج رزولوت در حال پرواز بود که در مسیر حرکت خود سقوط کرد و بر اثر این سانحه 15 نفر کشته و زخمی شدند. هنوز هویت سرنشینان این هواپیما مشخص نیست.

ارتش کانادا هم اکنون برای انجام عملیات امداد و نجات مجروحین در محل حادثه حاضر شده و تحقیقات درباره علت سقوط این هواپیما آغاز شده است.  

سقوط این هواپیما در حالی صورت می گیرد که "استفان هارپر" نخست وزیر کانادا روز دوشنبه برای تماشای یک رزمایش نظامی به خلیج رزولوت سفر می کند.

کد مطلب 1388816

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