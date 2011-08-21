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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

گزارش خبرنگار مهر از چین/

تیم ژیمناستیک ایروبیک دانشجویان ایران فینالیست شد

تیم ژیمناستیک ایروبیک دانشجویان ایران فینالیست شد

تیم سه نفره ایروبیک دانشجویان ایران به فینال مسابقات ژیمناستیک بیست و ششمین دوره یونیورسیاد جهانی راه یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنزن چین، در ادامه رقابت‌های ژیمناستیک ایروبیک مسابقات یونیورسیاد 2011 شنزن چین امروز یکشنبه تیم ایران متشکل از علیرضا فرخ، رضا فرخیان و حبیب عباسی، به جمع 8 تیم پایانی در فینال این مسابقات راه یافت.

تیم ایران که با هدایت گرگوری آلکان از فرانسه در این رقابت‌ها شرکت کرده است، با امتیاز 25/19 به جمع 8 تیم پایانی در فینال مسابقات راه یافت. در پایان این مسابقات رئیس فدراسیون جهانی ژیمناستیک با حضور در کنار اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم ایران به آنها تبریک گفت و این نتیجه را برای تیم ایران بسیار ارزشمند دانست.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان  با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.

کد مطلب 1388819

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