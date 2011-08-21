تقویت بنیان معنوی انسانها خدمت به فرهنگ دینی جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ حجت الاسلام حسین تقی زاده در خصوص ویژگی های نشریه "شهر من" سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز گفت: چنین اقداماتی در سوق دادن آحاد مردم و به ویژه جوانان به سمت آشنایی حقیقی با بنیان های معنوی دین مبین اسلام بسیار موثر است.

وی افزود: کارهای فرهنگی و تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشی در راستای احیای شریعت نبوی، تقویت روحی و اخلاقی جامعه موجب ساخته شدن جامعه ای متدین می شود و رسیدن به این مقصود با ارائه مصادیقی همچون آنچه در نشریات "شهر من" آمده، امکان پذیر است.

مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان نیز، مخاطب سنجی و شناخت افرادی که قرار است از چنین نشریات آموزشی تاثیر بگیرند را گامی در راستای اثربخشی بیشتر این اقدامات فرهنگی دانست و تصریح کرد: ماه مبارک رمضان فرصت مغتنمی بود تا نشریه آموزش های شهروندی "شهر من" مهمان خانواده های متدین تبریزی باشد و بتواند در افزایش فضای روحانی این روزها و شبها موثر عمل کند.

فیروز رضایی افزود: مردم تبریز از دیربار به تدین و اخلاق گرایی شهرت داشته اند و بی شک یادآوری این مقولات با رویکردی دینی و اجتماعی برای آنها می تواند بسیار مفید باشد.

جعفر جمشیدی راد، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد تبریز طی سخنانی نشریه آموزش های شهروندی "شهر من" را نوعی آیین نامه زیست شخصی دانست و افزود: به کمک این آموزش ها می توان به دیدگاه خاصی در خصوص آیین زندگی اجتماعی مبتنی بر دین مبین اسلام دست یافت.

وی تصریح کرد: "شهر من" همچون دیگر محصولات انتشاراتی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در مخاطب شناسی و رعایت زمان چاپ و نشر موفق عمل کرده و اطمینان دارم با توجه به فضای شهر تبریز بتوان این نشریه را در سطحی گسترده تر در میان اقشار مختلف توزیع کرد.

گفتنی است، نشریه آموزش های شهروندی "شهر من"، در راستای معرفی اخلاق و آیین ها و باورهای دینی که در زندگی اجتماعی همواره با آنها در تعامل هستیم، مقارن با شبهای معنوی و پر فیض ماه مبارک رمضان چاپ شده و در مراکز مختلف فرهنگی و مذهبی به دست علاقمندان و مخاطبان تبریزی رسیده است.

شماره های دوم و سوم نشریه آموزش های شهروندی "شهر من" به شکلی شایسته مورد استقبال شهروندان تبریزی قرار گرفت، اقدامی که حاکی از علاقمندی آنها به مسائل و آموزه های دینی و نیاز جامعه به طرح چنین دیدگاههایی به خصوص در شب های متبرک و گرانقدر ماه مبارک رمضان است.

لازم به ذکر است، طرح و شرح موضوعاتی با محوریت معنایی خصلت های انسانی و ویژگی های معنوی و اخلاقی در رابطه با پاک زبانی، نظم، صداقت، انصاف، حق الناس، تواضع، قناعت و همچنین موضوع روزه داری از جمله مباحث این نشریات دینی و اخلاقی است.

"شهر من" ضمن تقبیح بی توجهی به پاک زبانی و رواج غیبت، با ذکر آیات و احادیث و روایات متعدد به بررسی آسیب ها و معضلاتی همچون تهمت، سخن چینی، دروغ، آزار دادن دیگران و عیب جویی، پرداخته و تلاش کرده جنبه های مختلف آنها را از زبان بزرگان دین بیان و تشریح کند.

همچنین معرفی جنبه های مختلفی از نظم و صداقت و انصاف در زمینه های مختلف و نمود این اخلاقیات در گفتار و نوشتار و رفتار اجتماعی، به عنوان مصادیق خیر و نیکی و داشتن اخلاق شخصی و اجتماعی مناسب، معرفی شده و لزوم توجه به این امور مورد بحث قرار گرفته است.

نشریه "شهر من"، با توجه به تاکید مکرر دین مبین اسلام در خصوص پاسداشت حقوق دیگران و صیانت از آبروی اعضای جامعه، به بررسی دقیق مفاهیمی پرداخته که در زندگی امروزی و در عصر تکنولوژی، خواسته یا ناخواسته خود را به مفاهیم اصلی و سنتی زندگی اضافه کرده اند.

تشریح پاکدامنی و جنبه های مختلف عفت، از جمله عفت در فکر، عفت در نگاه، عفت در معاشرت، عفت در کلام که دارای اثرات مفیدی همچون استحکام بنیان خانواده، آرامش و اعتماد در خانواده، عشق و صمیمیت در خانواده، امنیت اجتماعی، احترام و تکریم فردی به همراه روایات و احادیث از دیگر مطالبی هستند که در کنار دیگر مطالب در حال و هوای معنوی و روح بخش ماه رمضان، برای شهروندان تبریزی نقل شده اند.

شایان ذکر است، ‌شماره های دوم و سوم نشریه "شهر من" برای بهره مندی شهروندان در روزهای پر فیض و برکت ماه رمضان و اعتلای اخلاقی جامعه به زیور طبع آراسته شده و شهروندان گرامی می توانند این نشریه را از محل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز واقع در پارک مفاخر آذربایجان واقع در خیابان آزادی، جنب مسجد طوبی تهیه کنند.