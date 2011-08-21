بهره برداری از پروژه انتقال آب کشاورزی مرتضانک در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح انتقال آب کشاورزی روستای مرتضانک واقع در بخش طارم سفلی از توابع شهرستان قزوین ظهر یکشنبه با حضور مسئولان جهاد کشاورزی افتتاح شد و به بهره برداری رسید.به بهره برداری رسید.



این طرح شامل احداث کانال بتنی ابعاد 40*40 سانتی متر به طول 350 متر است که با اجرای آن میزان راندمان آبیاری در حد زیادی افزایش یافته است.

با اجرای این طرح بخش عمده ای از مشکلات کمبود آب کشاورزی بهره برداران این روستا برطرف شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین در مراسم افتتاح این پروژه گفت: برای اجرای طرح یاد شده 100 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی سال 1389 هزینه شده است.

ولی گودرزوند چگینی استفاده بهینه از منابع آبی و بالا بردن راندمان آبیاری را از مهمترین اهداف اجرای طرح انتقال آب در

روستاهای شهرستان قزوین ذکر کرد و افزود: با اجرای این طرح میزان راندمان آبیاری از 40 درصد به 70 درصد افزایش یافته

است.

روستای مرتضانک دارای 37 خانوار با جمعیتی بالغ بر 98 نفر در منطقه طارم سفلی شهرستان قزوین واقع شده است.