حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: نمی دانم در مورد امضای قرارداد شمسایی با باشگاه گیتی پسند چه بگویم. او به ما در این مورد چیزی نگفته بود. دیروز به اصفهان رفت تا از باشگاه فولاد ماهان تسویه حساب بگیرد و به تهران بازگردد اما صبح امروز شنیدم به گیتی پسند پیوسته است!

وی در ادامه افزود: به دنبال شنیدن این خبر با وحید تماس گرفتم تا در مورد صحت و سقم آن با او صحبت کنم اما به من تاکید کرد که قراردادی نبسته و به تهران خواهد آمد تا قراردادش با پرسپولیس را ثبت کند. او حتی در تماسی که با آقای کاشانی داشته، تاکید کرده که برای عقد قرارداد با پرسپولیس به تهران می آید اما ظاهرا با گیتی پسند قرارداد بسته است!

مدیرفنی تیم فوتسال پرسپولیس خاطرنشان کرد: در مورد کاری که وحید کرده است، من نمی توانم حرفی بزنم، چرا که هر کس پاسخگوی رفتار و کارهایی است که انجام می دهد اما واقعا انتظار چین کاری را نداشتم. وحید تا روز گذشته با تیم ملی تمرین می کرد، یک ماه و نیم بود که در کنار ما در حال تمرین بود اما نمی دانم چرا و چگونه تصمیم گرفت به گیتی پسند برود.

شمس در خاتمه تصریح کرد: در هر صورت ما کار خود را می کنیم و ناچاریم بدون وحید راهی را که آغاز کرده‌ایم، پیش برویم. تیم ما ممکن است اسم نداشته باشد اما پا پس نمی کشیم و برای رسیدن به هدفی که مدنظر داریم تلاش می کنیم.

کاپیتان تیم ملی فوتسال کشورمان که با باشگاه پرسپولیس قرارداد داخلی بسته و حتی در تمرینات این تیم شرکت کرده بود، با تیم گیتی پسند اصفهان قرارداد بست.