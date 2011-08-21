2 طرح فرهنگی مصوب سفر دولت در حوزه بانوان گلستان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی ظهر یکشنبه در بازدید از طرح فروغ خانه در کردکوی افزود: این بسته در قالب دو طرح( ساحل آرامش و فروغ خانه ) تعریف شد که طرح فروغ خانه توسط NGO فعال و پر تلاش مهرگان در شهرستان کردکوی برای کل استان به اجرا درآمد.

مدیر کل دفتر خانواده و بانوان استانداری گلستان ضمن بازدید از مراحل اجرای طرح فروغ خانه در شهرستان کردکوی گفت: طرح فروغ خانه با محتوی آموزشی مسائل بهداشتی شرعی و آیین متعالی زندگی با هدف ارتقای سطح دانش و تغییر نگرش اجرا می شود.

وی اظهار داشت: دستیابی به اهداف میسر نمی شود مگر با علم، آموزش، اصلاح رفتار و کاهش آسیب های خانوادگی و اجتماعی توسط بانوان از بستر خانواده.



وی یاد آور شد: بانوان متدین و سخت کوش در روستاها و شهرهای مختلف درعرصه های فرهنگی، دینی، اشتغال و تولید حضور فعال داشته اند و اثبات کردند که در ادامه مسیر شکوفایی انقلاب می توانند با طرح ها و همدلی های خودجوش، تمام محافل و مجالس مذهبی و نشست های خانگی را تبدیل به بهترین فضا های آموزشی برای خانمها و دختران کنند.



دکتر مهدوی عنوان کرد: دفتر امور خانواده و بانوان موظف است مربیان آگاه و با تجربه و دلسوز را بصورت بانک اطلاعاتی جمع آوری و باتوجه به نیاز هر منطقه و روستا معرفی کند و امید است با گفتمان های فرهنگی خانمها نتایج در خورشأن خانواده ها حاصل شود.