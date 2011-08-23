اسناد عملکرد تروریستی آمریکا در جهان به سازمان های بین المللی ارائه شود

جواد کریمی قدوسی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر تروریست را بلای امنیت بین الملل و کانون تفکرات، تربیت و سازماندهی تروریست ها را آمریکا و رژیم صهیونیستی خواند و گفت: در پروتکل صهیونیست ها توسل و اقدام به ترور برای حاکمیت در جهان یک اصل و راهبردی است که برای صدها سازمان صهیونیستی تعیین شده و بودجه های کلان به این امر اختصاص یافته است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ترور به یک راهبرد اصلی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی برای پیشبرد اهدافشان در منطقه و جهان تبدیل شده است و در این راستا در اوایل انقلاب گروهک منافقین ترور شخصیت های انقلابی و مذهبی نظام را در دستور کار خود قرار دادند امروز نیز با ترور دانشمندان ایرانی به دنبال نابودی دانش هسته ای جمهوری اسلامی هستند.

وی گزارش سالانه آمریکا و اتهامات تکراری علیه ایران را در راستای انحراف افکار عمومی دنیا از ریشه های تروریست دانست و تصریح کرد: سازمان القاعده دقیقا پرورش یافته سازمان های جاسوسی آمریکا و مورد حمایت مالی سازمان های جاسوسی منطقه ای است .

کریمی گزارش سالانه آمریکا را فرصتی برای معرفی حقیقت تروریست، نقش و عملکرد آمریکا و صهیونیست در مسئله تروریست اعلام کرد وگفت: جمهوری اسلامی ایران باید مدارک و اسناد دخالت آمریکا و رژیم صهیونیستی در ترور دانشمندان ایرانی، ترور رهبران جنبش های آزادی خواه منطقه ، تروریسم دولتی آمریکا در حمله به عراق و افغانستان و کشتار میلیون ها زن و کودک و حمایت این کشور از گروهک های تروریستی منطقه رادر اختیار سازمان های بین المللی بگذارد تا جهانیان منشا اصلی تروریسم جهانی را بشناسند.

به گزارش خبرنگار مهر وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود بار دیگر ایران، سودان، سوریه و کوبا را در فهرست دولت های حامی تروریست قرار داد.