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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۶

در هفته دولت/

40 طرح آب منطقه ای در گلستان اجرایی می شود

40 طرح آب منطقه ای در گلستان اجرایی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب منطقه ای گلستان گفت: 40 طرح آب منطقه ای در هفته دولت سالجاری کلنگ زنی و بهره برداری می شود.

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این هفته 38 طرح به بهره برداری رسیده و ساخت دو طرح نیز آغاز می شود.

حیدریان افزود: این طرح ها با بیش از 103 میلیارد و 160 میلیون ریال اعتبار اجرا می شود.
 
وی طرح های مهندسی رودخانه، بهره برداری از شش حلقه چاه آب برای تامین آب شهرهای گرگان، بندرترکمن و گمیشان و بهره برداری از ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی در مزرعه علی آبادکتول را از جمله طرح های آماده سازی شده در گلستان بیان کرد.
 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: با بهره برداری از این طرح ها برای 283 نفر به صورت موقت و برای چهار نفر به صورت دائم شغل ایجاد می شود. 
کد مطلب 1388831

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