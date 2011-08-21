مستعان: یک اشتباه مدال طلا را از من گرفت/ شرمنده مردم شدم

به گزارش خبرنگار مهر به شنزن چین، هادی مستعان پس از کسب مدال نقره مسابقات یونیورسیاد 2011 چین، ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: من تا 6 ثانیه پایانی مسابقه برنده بودم اما روی یک اتفاق پای حریف توی آستین لباسم رفت و داور فکر کرد من عمداً پای حریف را گرفتم بنابراین اخطار دوم را به من و یک امتیاز به حریف داد.

وی با بیان اینکه اگر همین الان هم بخواهند می‌توانم دو بار دیگر مسابقه دهم اما حریفم کاملاً خسته است، اظهار داشت: در راند طلایی روی یک اشتباه و اتفاق کوچک پایش به کلاه من برخورد کرد و داوران سه امتیاز به حریف دادند و همین مسئله باعث شد مدال طلا را از دست بدهم.

تکواندوکار وزن دوم کشورمان اضافه کرد: من تمام تلاشم را انجام داده و برای کسب مدال طلا به این مسابقات آمده بودم ولی یک اشتباه باعث شد مدال طلا را از دست بدهم. من می‌خواستم با کسب نخستین طلای کاروان ایران مردم را خوشحال کنم اما متاسفانه شرمنده آنها شدم.

مستعان با اشاره به این که سطح این مسابقات بسیار بالا بود و تمام قهرمانان آسیا و جهان در این رقابت‌‌ها شرکت کرده بودند، گفت:‌ حریف اسپانیانی‌ام قهرمان جهان بود و حریف مولداوی‌ام هم نفر سوم رنکینگ جهانی. حریف استرالیایی ام هم یک لبنانی الاصل بود و البته با این شرایط هم می‌توانستم قهرمان شوم ولی همان طور که گفتم با یک اشتباه فرصت مهمی را از دست دادم.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.