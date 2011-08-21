600 مراسم احیا در بروجن برگزار می شود

حجت الاسلام مجید الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم احیای شبهای قدر در مساجد و حسینیه‌های بروجن برگزار می شود.

وی افزود:‌ سخنرانی در تشریح اعمال شبهای قدر، فضیلت این شبها و شخصیت امام علی(ع) از برنامه‌های این مراسم است.

رئیس سازمان تبلیغات بروجن تأکید کرد: قرائت دعای ابوحمزه، جوشن کبیر و مجیر، زیارت عاشورا، مناجات امام علی(ع) از دیگر برنامه های این مراسم است.

حجت الاسلام مجید الهیان قرآن به سر گرفتن و صرف سحری را از دیگر برنامه‌های شب‌های قدر در بروجن دانست.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن تصریح کرد: این مراسم به همت روحانیون، هیئت امنای مساجد و هیئتها برگزار می شود.

