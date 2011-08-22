محمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مرحله دوم رقابت‌های لیگ دوچرخه سواری همزمان با ایام ماه مبارک رمضان برگزار شد، اظهارداشت: علاوه بر حضور در این مسابقات، ملی‎پوشان در اردوهای آماده‎سازی شرکت داشتند و از ابتدای ماه آینده نیز مرحله جدید تمرینات خود را آغاز می‎کنند.

وی با اشاره به شانس دوچرخه سواری ایران برای کسب سهمیه المپیک خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به وضعیت دوچرخه سواران در آسیا سه سهمیه برای ایران قطعی است البته باید این شرایط را تا اواخر سال میلادی حفظ کنند.

ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون دوچرخه سواری به شرایط مالی این فدراسیون اشاره کرد و یادآور شد: وزارت ورزش و جوانان تازه سرو سامان گرفته و هنوز بودجه‌های فدراسیون‎ها و از جمله دوچرخه سواری را به طور کامل پرداخت نکرده است اما کمیته ملی المپیک به تناسب و براساس اولویت بندی‌ها بخشی از اعتبارات این فدراسیون را در مراحل مختلف و همزمان با سایر فدراسیون‌ها پرداخت کرده است.

هاشمی ادامه داد: با این حال در فدراسیون دوچرخه سواری بابت مسائل مالی مدام می‌نالند و می‎گویند بودجه نداریم. البته حق دارند چون به هر حال بودجه خود را کامل و یکجا نگرفته‌اند اما از طرفی این شرایط برای همه فدراسیون‌ها وجود دارد. به نظرم هرچه قدر به این فدراسیون پول برسد بازهم کم است و توقعات را برآورده نمی‌کند. در حالیکه از نظرمن مشکل مالی خیلی حاد وجود ندارد.

وی با بیان اینکه طی یکی دو ماه گذشته شش نفر از دوچرخه سواران ایران محکوم به استفاه از مواد نیروزا شده‌اند، تصریج کرد: در مجموع و با وجود اینکه در آستانه المپیک و کسب سهمیه این بازی‌ها هستیم خطر ارتکاب به دوپینگ در این رشته محسوس است. وقتی رکورد ورزشکاران دوچرخه سواری ناگهان زیاد می‌شود باید به سلامت مسابقات برگزار شده و ورزشکاران شرکت کننده و اینکه آنها دوپینگ کرده‌اند، شک کرد.

ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون دوچرخه سواری اظهارداشت: من این موضوع را بارها به کمیته ملی المپیک هشدار داده‌ام و تاکید کرده‌ام که برای دور از شدن از این شرایط باید کاری انجام دهند تا خطرات دوپینگ به این رشته آسیبی وارد نکند آنهم در آستانه بازی‌های المپیک لندن.

هاشمی در پاسخ به این پرسش که "در این شرایط چه راهکاری را پیشنهاد می‌دهید؟"، گفت: باید مسئولان فدراسیون به طور مستقیم نظارت داشته باشند و خود به ایرادهای کار پی ببرند و برای برطرف کردن آن برنامه ریزی کنند اما متاسفانه مشکل از همین جاست که آنها با دوچرخه سواران آن نیستند!

وی در این زمینه توضیح بیشتری داد و خاطرنشان کرد: مسئولان فدراسیون خود را از جمع ورزشکاران دور می‌دانند و به اصطلاح با آنها قاطی نیستند. اصلا مسئولان باید در کار ورزشکاران و شرایط آنها دخالت بیشتری داشته باشند. فدراسیون باید بزرگ‌تری داشته باشد که ورزشکاران به او اعتماد کنند اما ندارد.

ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون دوچرخه سواری با بیان اینکه امید زیادی به تثبیت سهمیه المپیک برای این رشته است، گفت: البته هیچ امیدی به مدال آوری در لندن نیست.