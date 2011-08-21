حریق انباری خواربار فروشی در ساختمان مسکونی

به گزارش خبرگزاری مهر،ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 23:58 دقیقه شب گذشته با دریافت این خبربلافاصله آتش نشانان ایستگاه 94 را به محل حادثه در بلوار اشرفی اصفهانی، شهرک نفت اعزام کرد.



به گفته ناصر شاه محمدی فرمانده آتش نشانان، از درون پارکینگ ساختمان پنج طبقه مسکونی دود فراوانی خارج می شد که آتش نشانان بی درنگ همزمان با ایمن سازی محل و انجام بررسی های لازم با یافتن کانون آتش سوزی که در یکی از انباری های ساختمان بود عملیات خود را برای خاموش کردن آتش آغاز کردند.

وی افزود: این انباری 10 مترمربعی که مربوط به خوارو بار فروشی در همین ساختمان است انباشته از اجناس خواربار و لوازم بهداشتی بود و آتش نشانان با استفاده از تجهیزات خاموش کننده شعله های آتش را قبل از سرایت به دیگرانباری ها و طبقات ساختمان مهار و خاموش و با دستگاه فن فشار قوی دود حاصل از آتش سوزی را از داخل پارکینگ و ساختمان تخلیه کردند.

وی رخداد این آتش سوزی را ناشی از بروز اتصالی در سامانه روشنایی برق انباری اعلام کرد.