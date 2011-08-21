سه حریق همزمان در رشت آتش­ نشانان را با بحران مواجه کرد

محمد علی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ساعت 21 و 29 دقیقه به دنبال تماس تلفنی شهروندان با سامانه سه رقمی 125 مبنی بر وقوع حریق یک باب مغازه واقع در پاساژ پله برقی به دلیل اهمیت موقیعت این مکان تمامی کدهای اطفائیه سازمان به­ همراه 50 نفر نیرو به محل اعزام و نسبت به مهار و اطفای حریق اقدام و از سرایت آتش­ به مغازه های مجاور جلوگیری کردند، دلیل بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان در دست بررسی است.



وی اظهارداشت: همزمان با وقوع این حادثه دو حریق منزل مسکونی دیگر نیز در ساعت 21 و 33 دقیقه و 21 و 54 دقیقه نیز در حمیدیان، خیابان نوآوران و خیابان استقامت یک، کوچه شقایق به مرکز ستاد فرماندهی سازمان آتش­ نشانی اطلاع داده می ­شود که بلافاصله تعدادی از خودروهای اطفائیه سازمان به همراه نیرو در موقعیت این حریق­ ها قرار گرفته و در سریعترین زمان ممکن نسبت به مهار و اطفای حریق اقدام کردند.

مدیرعامل آتش نشانی رشت گفت: وقوع این سه حریق در فاصله زمانی بسیار کوتاهی نسبت به یکدیگر رخ داد که با توجه به تمرکز نیروها در حریق پاساژ پله برقی، بلافاصله نسبت به اعزام نیرو به دو حریق همزمان دیگر نیز دستورات لازم داده شد که خوشبختانه با اتکا به تجربه و توانمندی های نیروهای عملیاتی، حریق ­ها در کمترین زمان اطفا شد.

جایگزینی برای کمبود نیروهای آتش نشانی رشت اعمال نشده است



وی در ادامه دلیل بروز دو حریق حمیدیان و استقامت یک را اتصالی در سامانه سیم کشی برق اعلام کرد و یادآورشد: کمبود نیرو و تجهیزات در زمان بروز چنین حوادثی فشار روحی و عملیاتی بسیار مضاعفی را به نیروها وارد می کنند که برای جبران این کمبودها به ناچاراز یک نیروی عملیاتی به اندازه توان چند آتش­ نشان استفاده شود در حالیکه طی سالیان گذشته تعداد زیادی از نیروهای عملیاتی به افتخار بازنشستگی نایل آمده ­اند ولی تاکنون جایگزینی برای این کمبودها اعمال نشده است.