دستور واردات بنزین صادر شد/ واردات 14 میلیون لیتر بنزین در روز

ناصر سودانی در گفتکو با خبرنگار مهر با تائید خبر واردات روزانه ۱۴ میلیون لیتر بنزین به کشور اظهار داشت: دستور واردات بنزین به کشور به دو علت مهم صادر شده است و به طور حتم این واردات موقتی خواهد بود.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: بنزین تولید داخل به علت اکتان پائینی که دارد، کیفیتی مطلوبی ندارد و برای بهتر شدن کیفیت این بنزین باید با بنزین با اکتان بالا مخلوط شود.

وی، بالا بردن کیفیت بنزین تولید داخل را یکی از علت های اصلی از سرگیری واردات بنزین به کشور اعلام کرد.

سودانی، حادثه پالایشگاه آبادان و کاهش تولید این پالایشگاه را نیز علت دیگر واردات بنزین به کشور خواند و تصریح کرد: حادثه ای که در پالایشگاه آبادان روی داد، تولید بنزین در این پالایشگاه را کاهش داد که این موضوع نیز به واردات دوباره بنزین به کشور کمک کرد.

وی تاکید کرد: بخشی از این واردات نیز برای ذخیره‌سازی انجام می شود با این حال این واردات به طور حتم موقت است و تا پایان سال به طول می انجامد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: با تکمیل پروژه های ساخت و توسعه پالایشگاه های کشور در سال ۱۳۹۱، ایران به خودکفایی کامل در تولید بنزین می رسد و حتی توان صادرات این محصول را نیز پیدا می کند.

هم اکنون مصرف بنزین کشور ۶۰ میلیون لیتر در روز است که ۴۸میلیون لیتر آن در ۹ پالایشگاه داخل کشور تولید می‌شود و ۱۲ میلیون لیتر آن هم باید از خارج وارد شود این در حالی است که با اصرار مسئولان بر توقف کامل واردات بنزین و اعلام خودکفایی در تولید این فرآورده استراتژیک از اردیبهشت ماه ذخایر استراتژیک کشور به شدت کاهش یافته است.

