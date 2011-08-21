کاروان عشق از قزوین الگوی جشنواره رضوی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست اعضای دبیرخانه ششمین جشنواره ادبیات نمایشی رضوی با ناظر دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) روز یکشنبه در محل ارشاد اسلامی قزوین برگزار شد.

در این نشست مهدی رمضانی نماینده دبیرخانه جشنواره ادبیات نمایشی رضوی قزوین گفت: برپایی کارگاه های آموزشی فیملنامه

نویسی و نمایشنامه نویسی با عنوان با کاروان عشق که در سال 1389 با حضور 40 نفر از برگزیدگان جشنواره ادبیات نمایشی

رضوی از دوره اول تاکنون درشهر مشهد برگزار گردید الگوی سایر نقاط کشور شده است.

وی افزود: دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) ودیگر استانها به تاسی از این استان در این زمینه برنامه ریزی کردند و در نتیجه آن تدارک برپایی کارگاههای عمومی آموزشی با محوریت فرهنگ وسیره رضوی برای کلیه برگزیدگان در تمامی رشته ها از سوی دبیرخانه دائمی جشنواره انجام شد که در سالجاری برگزار خواهد شد.

در ادامه مصطفی هنرور ناظر دبیرخانه دائمی جشنواره به فراگیر شدن وعمومیت یافتن جشن دهه کرامت و همچنین میلاد امام

رضا(ع) در بین اقشار مردم اشاره کرد و افزود: همانگونه که مردم در سوگواره ها فعال هستند باید در جشنواره ها هم همین اتفاق بیفتد و به سمتی برویم که در دهه کرامت حضور مردم را به صورت خودجوش شاهد باشیم و مراسم این دهه تنها منحصر به حضور هنرمندان و اصحاب فرهنگ نباشد.

وی گفت: در مراسم اختتامیه سال گذشته که در خانه فرهنگ امیرکبیر در بنایی با معماری سنتی و با حضور توامان مردم

وهنرمندان برگزار شد از عوامل اجرایی برگزاری مراسم دهه کرامت در مکانهایی با ویژگیهای سنتی و قدیمی شهر

قزوین و حضور عموم مردم درخواست شد.

در خاتمه نشست رایزنی هایی از سوی دبیرخانه ششمین جشنواره ادبیات نمایشی رضوی با مصطفی هنرور مسئول کانون فیلمنامه نویسان شهرستان مشهد برای برقراری ارتباط بیشتر با اعضای کارگاه آموزشی فیملنامه و نمایشنامه نویسی با فیلمنامه نویسان در طول زمان برگزاری این کارگاه در مشهد مقدس صورت گرفت.