رفع مشکل درمان بیماران زخم بستر در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رحیمی با بیان اینکه بهزیستی هیچ وقت به فکر تفکیک معلولان از سیستم آموزش عمومی نیست و نبوده، اظهار داشت: ارائه آموزشهای فوق برنامه همانند آموزشهای قرآنی، زندگی، فنی حرفهای و ... نیز مدنظر بهزیستی است که در مقطعهای مختلف دورههای مربوطه برگزار میشود.
وی در ادامه به مبحث درمان و فعالیتهای معاونت توانبخشی در این راستا اشاره کرد و ادامه داد: در صورت عدم توجه کافی به درمان قبل از توانبخشی میتوان بروز معلولیتهای جدید را در جامعه متصور بود.
معاون توانبخشی بهزیستی هرمزگان افزود: فعالیتهای این معاونت در بخش درمان مستقیم نیز بیشتر به مباحث پیراپزشکی همانند گفتار درمانی، فیزیوتراپی، بیناییسنجی، روان سنجی بالینی، مددکاری اجتماعی برمیگردد.
وی یادآور شد: در زمینه کار درمانی در بخش کودکان نیز بسیاری از کودکان معلول فلج مغزی داریم که توانایی راه رفتن پیدا کردهاند.
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