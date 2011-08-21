رفع مشکل درمان بیماران زخم بستر در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رحیمی با بیان اینکه بهزیستی هیچ وقت به فکر تفکیک معلولان از سیستم آموزش عمومی نیست و نبوده، اظهار داشت: ارائه آموزشهای فوق برنامه همانند آموزشهای قرآنی، زندگی، فنی حرفه‌ای و ... نیز مدنظر بهزیستی است که در مقطعهای مختلف دوره‌های مربوطه برگزار می‌شود.

وی در ادامه به مبحث درمان و فعالیتهای معاونت توانبخشی در این راستا اشاره کرد و ادامه داد: در صورت عدم توجه کافی به درمان قبل از توانبخشی می‌توان بروز معلولیتهای جدید را در جامعه متصور بود.

معاون توانبخشی بهزیستی هرمزگان افزود: فعالیتهای این معاونت در بخش درمان مستقیم نیز بیشتر به مباحث پیراپزشکی همانند گفتار درمانی، فیزیوتراپی، بینایی‌سنجی، روان سنجی بالینی، مددکاری اجتماعی برمی‌گردد.

وی یادآور شد: در زمینه کار درمانی در بخش کودکان نیز بسیاری از کودکان معلول فلج مغزی داریم که توانایی راه رفتن پیدا کرده‌اند.