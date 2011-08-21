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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

رحیمی خبر داد:

رفع مشکل درمان بیماران زخم بستر در هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی هرمزگان از مساعدت دستگاه‌های مربوطه در امر رفع مشکلات درمان و عمل بیماران ضایعه نخاعی مبتلا به زخم بستر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رحیمی با بیان اینکه بهزیستی هیچ وقت به فکر تفکیک معلولان از سیستم آموزش عمومی نیست و نبوده، اظهار داشت: ارائه آموزشهای فوق برنامه همانند آموزشهای قرآنی، زندگی، فنی حرفه‌ای و ... نیز مدنظر بهزیستی است که در مقطعهای مختلف دوره‌های مربوطه برگزار می‌شود.

وی در ادامه به مبحث درمان و فعالیتهای معاونت توانبخشی در این راستا اشاره کرد و ادامه داد: در صورت عدم توجه کافی به درمان قبل از توانبخشی می‌توان بروز معلولیتهای جدید را در جامعه متصور بود.

معاون توانبخشی بهزیستی هرمزگان افزود: فعالیتهای این معاونت در بخش درمان مستقیم نیز بیشتر به مباحث پیراپزشکی همانند گفتار درمانی، فیزیوتراپی، بینایی‌سنجی، روان سنجی بالینی، مددکاری اجتماعی برمی‌گردد.

وی یادآور شد: در زمینه کار درمانی در بخش کودکان نیز بسیاری از کودکان معلول فلج مغزی داریم که توانایی راه رفتن پیدا کرده‌اند.

کد مطلب 1388843

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