2000 شغل در اولین بندرخصوصی گلستان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور پیرامون ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان افزود: در فاز یک این بندر که تا پایان سال جاری افتتاح می شود برای نزدیک برای 270 نفر در این بندر به طور مستقیم اشتغال ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: در فاز اول این بندر سالانه 800 هزار تن تخلیه و بارگیری جند منظوره انجام می شود و در فاز دوم و سوم پس از اخذ مجوز از سازمان بنادر و کشتیرانی نزدیک به 10 میلیون تن ظرفیت تخلیه و بارگیری این بندر است.

وی اضافه کرد: ظرفیت بندر خواجه نفس تنها برای تخلیه و بارگیری نیست و در حقیقت تمام فعالیت های اقتصادی و تولیدی کارخانجات را شامل شده و مواد اولیه فرآوری که وارد کشور می شود را فرآوری می کند.

وی اعتبار کل این پروژه را سه هزار و990 میلیارد ریال عنوان کرد وافزود: در فاز اول این پروزه که در حال اجرا است رقمی معادل 45 هزار میلیارد ریال نیاز است.

مدیر عامل بندر خواجه نفس گفت: این بندر با اهداف توسعه اقتصادی گلستان، اشتغالزایی در مناطق محروم، استفاده از توانایی های بالقوه استان و تقویت زیرساخت های ارتباطی کشور با کشورهای حاشیه خزر وتوسعه صادرات غیرنفتی وترانزیت کالا ار روسیه ،چین وقزاقستان احداث می شود.

وی اظهار داشت: این بندر در زمینی به وسعت 176 هکتار و با سرمایه گذاری اولیه یک هزار میلیارد ریال درمنطقه خواجه نفس گمیشان در حال احداث است.



پیرامون افزود: البته در کنار احداث بندر توسعه و پروژه های مرتبط با طرح اصلی این سرمایه گذاری از طریق جذب سرمایه و اعتبارات خارجی تا سقف سه هزار 919 میلیازد ریال قابل افزایش خواهد بود.



وی در ادامه مهمترین اقدامات انجام شده در خصوص این پروژه عظیم در استان را عنوان کرد و گفت: تاکنون تجهیز کارگاه و انعقاد قرارداد نظارت کارگاهی در خصوص اسکله، موج شکن ومجل کارگاه تولید شمع انجام شده است و دستگاه بچینگ به منظور تولید بتن مورد نیاز نیز نصب شده است.