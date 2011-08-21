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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۷

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2000 شغل در اولین بندرخصوصی گلستان ایجاد می شود

2000 شغل در اولین بندرخصوصی گلستان ایجاد می شود

گمیشان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل بندر خواجه نفس در گمیشان از اشتغال دو هزار نفر پس از پایان سه فاز طرح این بندر به عنوان اولین بندر خصوصی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور پیرامون ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان افزود: در فاز یک این بندر که تا پایان سال جاری افتتاح می شود برای نزدیک برای 270 نفر در این بندر به طور مستقیم اشتغال ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: در فاز اول این بندر سالانه 800 هزار تن تخلیه و بارگیری جند منظوره انجام می شود و در فاز دوم و سوم پس از اخذ مجوز از سازمان بنادر و کشتیرانی  نزدیک به 10 میلیون تن ظرفیت تخلیه و بارگیری این بندر است.

وی اضافه کرد: ظرفیت بندر خواجه نفس تنها برای تخلیه و بارگیری نیست و در حقیقت تمام فعالیت های اقتصادی و تولیدی کارخانجات را شامل شده و مواد اولیه فرآوری که وارد کشور می شود را فرآوری می کند.

وی اعتبار کل این پروژه را سه هزار و990 میلیارد ریال عنوان کرد وافزود: در فاز اول این پروزه  که در حال اجرا است رقمی معادل 45 هزار میلیارد ریال نیاز است.

 مدیر عامل بندر خواجه نفس گفت: این بندر با اهداف توسعه اقتصادی گلستان، اشتغالزایی در مناطق محروم، استفاده از توانایی  های بالقوه استان و تقویت زیرساخت های ارتباطی کشور با کشورهای حاشیه خزر وتوسعه صادرات غیرنفتی وترانزیت کالا ار روسیه ،چین وقزاقستان احداث می شود.

وی اظهار داشت: این بندر در زمینی به وسعت 176 هکتار و با سرمایه گذاری اولیه یک هزار میلیارد ریال درمنطقه خواجه نفس گمیشان در حال احداث است.

پیرامون افزود: البته در کنار احداث بندر توسعه و پروژه های مرتبط با طرح اصلی این سرمایه گذاری از طریق جذب سرمایه و اعتبارات خارجی تا سقف سه هزار 919 میلیازد ریال قابل افزایش خواهد بود.
 
وی در ادامه مهمترین اقدامات انجام شده در خصوص این پروژه عظیم در استان را عنوان کرد و گفت: تاکنون تجهیز کارگاه و انعقاد قرارداد نظارت کارگاهی در خصوص اسکله، موج شکن ومجل کارگاه تولید شمع انجام شده است و دستگاه بچینگ به منظور تولید بتن مورد نیاز نیز نصب شده است.
کد مطلب 1388850

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