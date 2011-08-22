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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

در روزهای پایانی هفته جاری؛

مجمع فدراسیون جهانی دوومیدانی در کره جنوبی برگزار می‌شود

مجمع فدراسیون جهانی دوومیدانی در کره جنوبی برگزار می‌شود

چهل و هشتمین مجمع عمومی و انتخاباتی فدراسیون جهانی دوومیدانی پایان هفته جاری در دایگو کره جنوبی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و هشتمین کنگره فدراسیون جهانی دوومیدانی با حضور نمایندگان 200 کشور جهان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در دایگو کره جنوبی برگزار می شود. حاضرین در این کنگره به مدت دو روز در دو بخش مجمع عمومی و انتخاباتی در مرکز بزرگ EXCO  دایگو حاضر می شوند.

در این مجمع انتخاباتی رئیس و اعضای فدراسیون جهانی انتخاب و برای فعالیت در چهار سال آینده معرفی خواهند شد. در کنار برگزاری مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان، چهل و هشتمین کنگره جهانی IAAF با حضور نمایندگان 200 کشور پیش از آغاز این رقابت‌ها برگزار می شود. در این نشست انتخابات اعضای فدراسیون جهانی نیز انجام می پذیرد.

کد مطلب 1388853

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