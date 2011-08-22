به گزارش خبرنگار مهر، چهل و هشتمین کنگره فدراسیون جهانی دوومیدانی با حضور نمایندگان 200 کشور جهان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در دایگو کره جنوبی برگزار می شود. حاضرین در این کنگره به مدت دو روز در دو بخش مجمع عمومی و انتخاباتی در مرکز بزرگ EXCO دایگو حاضر می شوند.

در این مجمع انتخاباتی رئیس و اعضای فدراسیون جهانی انتخاب و برای فعالیت در چهار سال آینده معرفی خواهند شد. در کنار برگزاری مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان، چهل و هشتمین کنگره جهانی IAAF با حضور نمایندگان 200 کشور پیش از آغاز این رقابت‌ها برگزار می شود. در این نشست انتخابات اعضای فدراسیون جهانی نیز انجام می پذیرد.

