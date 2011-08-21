انقلابیون یمنی در آستانه پیروزی کامل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "حمود الهتار" گفت: در اعتراض به سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم یمن از سمت وزرات اوقاف و ارشاد یمن استعفا کردم.

وی افزود: بحران عمیقی میان مردم و رژیم وجود دارد و اوضاع اداری، اقتصادی و نظامی یمن در بدترین وضع است. مجلس یمن در حال حاضر تعطیل است، موسسات دولتی عملا از کار افتاده اند و ارتش و نیروهای امنیتی از دو دستگی رنج می برند و بسیاری از استانها از کنترل رژیم خارج شده اند.

الهتار تصریح کرد: انقلاب مردمی یمن به برخی اهداف خود از جمله ممانعت از تمدید و مورثی کردن حکومت دست یافته است. بازگشت عبدالله صالح به یمن یا ماندن وی در عربستان تغییری در اوضاع به وجود نخواهد آورد.

وی تصریح کرد: "عبدالله صالح" به عنوان شهروند عادی حق بازگشت دارد، اما دیگر به عنوان رئیس جمهوری مشروعیت ندارد. انقلاب ادامه دارد و به نظر من تا پیروزی نهایی آن زمانی اندکی باقی مانده است.