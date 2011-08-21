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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

وزیر مستعفی یمنی:

انقلابیون یمنی در آستانه پیروزی کامل هستند

انقلابیون یمنی در آستانه پیروزی کامل هستند

وزیر اوقاف یمن که به تازگی به انقلابیون پیوسته است با اشاره به تحقق برخی اهداف انقلاب این کشور رژیم عبدالله صالح را در آستانه فروپاشی کامل دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "حمود الهتار" گفت: در اعتراض به سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم یمن از سمت وزرات اوقاف و ارشاد یمن استعفا کردم.

وی افزود: بحران عمیقی میان مردم و رژیم وجود دارد و اوضاع اداری، اقتصادی و نظامی یمن در بدترین وضع است. مجلس یمن در حال حاضر تعطیل است، موسسات دولتی عملا از کار افتاده اند و ارتش و نیروهای امنیتی از دو دستگی رنج می برند و بسیاری از استانها از کنترل رژیم خارج شده اند.

الهتار تصریح کرد: انقلاب مردمی یمن به برخی اهداف خود از جمله ممانعت از تمدید و مورثی کردن حکومت دست یافته است. بازگشت عبدالله صالح  به یمن یا ماندن وی در عربستان تغییری در اوضاع به وجود نخواهد آورد.

وی تصریح کرد: "عبدالله صالح" به عنوان شهروند عادی حق بازگشت دارد، اما دیگر به عنوان رئیس جمهوری مشروعیت ندارد. انقلاب ادامه دارد و به نظر من تا پیروزی نهایی آن زمانی اندکی باقی مانده است.

کد مطلب 1388859

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