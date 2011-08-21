استفاده از نیروهای ارزشی در آموزش و پرورش نوعی سرمایه گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار با مدیر کل آموزش و پرورش استان قم با بیان این که امروزه در آموزش و پرورش در مقایسه با گذشته قدم های بسیار خوب و ارزشمندی برداشته شده است، گفت: آموزش و پرورش زمینه سازتوسعه، ترقی و پیشرفت کل جامعه است.



وی با تقدیر از وزیر آموزش و پرورش و تلاش های مسئولین آموزش و پرورش کشور به لحاظ عملکرد های مثبت و ارزنده خود یادآور شد: کارهای آموزش و پرورش در زمان کنونی با نگاه های بسیار متعهدانه، مسئولانه و دلسوزانه همراه است و دغدغه‌ها و دلسوزی‌ها و توجه به خداوند متعال باعث گردیده است مسئولین در این میدان مسیرهای جدیدی را برای تعلیم و تربیت اسلامی با تمام وجود فراهم آورند.



حسینی بوشهری استفاده از نیروهای خلاق، ارزشی و فکور در بدنه آموزش و پرورش را نوعی سرمایه گذاری دانست و افزود: در فضای کنونی جامعه باید از وجود چنین نیروهایی در آموزش و پرورش بهره برد تا توفیقات بیشتر به صورت شتابنده حاصل شود.



وی در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح کرد: نباید به کارهایی که تاکنون کرده ایم قانع باشیم و قناعت نفس نمائیم چرا که با توجه به هجمه غیر قابل کنترل و بدون مرزبندی دشمن که متوجه جوانان ما شده است و به شیوه های گوناگون از جمله اینترنت و فضاهای مجازی صورت می گیرید و در محیطی آرام به انجام می رسد ایجاد رضایت از عملکرد خود شایسته نیست.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یادآور شد: این می طلبد که زمینه ها و پایه های اعتقادی را طوری طراحی کنیم که جوانان ما به سمت و سوی اهداف دشمن حرکت نکنند.



در مقابل دشمن باید کارهای جوان پسند با محتوای دینی انجام داد



امام جمعه قم کار دشمن را برای جوانان سمی و زهرآلود دانست و تاکید کرد: در مقابل دشمن باید کارهای جذاب و جوان پسند با محتوای دینی انجام داد به گونه ای که نسبت به فراگیری آن جاذبه داشته باشد و البته باید توجه داشت که کارهای مذهبی و پذیرش دین سنگین است و از راه درست آن وارد شد.



وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری و سوالی در مورد نگرانی ها نسبت به صدا وسیما افزود: رهبرمعظم انقلاب در پاسخ به این سوال فرمودند نگرانی ها را به سمت آموزش و پرورش ببرید و این یعنی پایه کار، آموزش و پرورش است و خروجی صدا و سیما و آینده سازان ایران عزیز اسلامی در دستان تربیت شدگان آموزش و پرورش می باشد لذا آموزش و پرورش باید درست ساخته شود چون مدیران جامعه آینده و هر آن کس که به کشور خدمت می کند را آموزش و پرورش می سازد.



باید در نهادینه سازی، فکر دینی و مذهبی را فکری جدید گرفت



حسینی بوشهری در ادامه سخنان خود با بیان این که در آموزش و پرورش خوشبختانه کارهای بزرگی صورت گرفته است، افزود: هنوز باید کارها بیشتر شود و از فرصت ها بهتر بهره گرفت و با توجه به کارهای انجام شده با هویت جدید، باید در نهادینه سازی، فکر دینی و مذهبی را، فکری جدی بگیریم.



وی تاکید کرد: جوان امروز در مسیر زندگی نیاز به برنامه های مشورتی و مشاوره ای دارد و ما باید در صورت مقدور علاوه بر انجام کار های گروهی به صورت فردی با وی صحبت کنیم و دغدغه ها و یا شبهات او را به صورت موثرتر پاسخ گوئیم.



محافظت از دانش آموزان نباید محدود به فضای مدرسه شود



امام جمعه قم سرمایه گذاری در چگونگی ارتباط خانه و مدرسه و نقش معلم در فضای خارج از مدرسه را بسیار ارزشمند دانست و بیان داشت: امروز معلمان ما باید در همه جا از دانش آموزان خود محافظت و آنان را تحت نظر داشته باشند و این مورد را به زمان ورود تا خروج از مدرسه موکول نکنند و حتی فعالیت آنان در منزل را با ارتباط اولیا محترم رصد کنند تا بدین صورت موفقیت خود، دانش آموزان و جامعه را تضمین نمایند.



وی با بیان اینکه اینجانب خبرهای آموزش و پرورش را رصد و از ورود میهمانان خارجی از جمله فرهنگیان لبنان به قم آگاه می شوم، گفت: این سفیران فرهنگی باید با دستاورد های بزرگی به کشور خود باز گردند و به این نتیجه برسند که تغییرات اساسی در کشور و به خصوص قم رخ داده است و ایران توانسته است الگویی بری کشور آنان شود.



حسینی بوشهری تاکید کرد: فکر و اندیشه ما پایدار تر از آن چیزی است که با نیروی نظامی جایی را فتح کنیم و مگر ندیده ایم که همسا یگان ما با استفاده از این ابزار نتوانسته اند جز کابوس به چیزی برسند؟



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان با تسلیت ایام شهادت امیر مومنان علی ابن ابیطالب‌(ع) و تشکر از مسئولین آموزش و پرورش، ارائه گزارش عملکردها و فعالیت ها و همچنین دستاوردهای ستاد همکاری های حوزه علمیه قم و آموزش و پرورش توسط مدیر کل و معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان را قابل تقدیر دانست و ابراز امیدواری کرد در شهر عش آل محمد برنامه های دانش آموزان را به گونه ای طراحی کنیم که موجب رضای حضرت بقیه الله باشد.

