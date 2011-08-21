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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۳

نوری زاده:

نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری سه برابر رشد یافت

نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری سه برابر رشد یافت

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مجری طرح تدوین سند اشتغال چهارمحال و بختیاری گفت: در یک دهه اخیر نرخ بیکاری در استان سه برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاها نوری زاده رشد یک و دو دهم درصدی جمعیت چهارمحال و بختیاری در سالهای 75 تا 85 را مطلوب ارزیابی و تأکید کرد: میانگین رشد جمعیت کشوری در این محدوده زمانی یک و شش دهم درصد اعلام شده است.

مجری طرح تدوین سند اشتغال چهارمحال و بختیاری افزود: در سال 85 افزون بر40 درصد از جمعیت شهری چهارمحال و بختیاری در سه شهر بیش از 25 هزار نفر جمعیت شهرکرد، فرخ شهر و بروجن و 60 درصد بقیه در 14 شهر با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر جمعیت ساکن بودند.

نوری زاده به افزایش رشد جمعیت شهری چهارمحال و بختیاری در دهه 75 تا 85 اشاره و تصریح کرد: علت افزایش جمعیت شهری در این دهه به خاطر مهاجرت روستائیان به شهرها بوده است.

کد مطلب 1388868

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