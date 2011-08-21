1700نانوایی در قم مورد بازرسی قرار گرفت

احمد رضا سمیعی نصب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: از تعداد نانوایی‌های مورد بازرسی قرار گرفته برای ۹۳ نانوایی پرونده تخلف شکل گرفت.



وی ادامه داد: ارزش تخلفات مقرر شده برای نانوایی‌ها متخلف ۹ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۶۰۰ ریال است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی قم ادامه داد: در این ایام ۷۳۷ نانوایی سنگک، ۱۷۶ نانوایی تافتون، ۱۶۴ نانوایی بربری و ۶۳۷ نانوایی لواش مورد بازرسی قرار گرفت.



وی عمده تخلفات صورت گرفته را عدم رعایت دستوالعمل بهداشتی، ‌گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، عدم درج قیمت و یا نصب نرخ نامه و عدم استفاده از ترازوی دیجیتال عنوان کرد.

سمیعی نصب ادامه داد: ۷ مورد از نانوایی‌های متخلف نیز به علت استفاده از جوش شیرین با تائید مرکز بهداشت محکوم به تعطیلی نانوایی خود به مدت یک هفته شدند.