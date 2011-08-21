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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

در ایام ماه رمضان:

1700نانوایی در قم مورد بازرسی قرار گرفت

1700نانوایی در قم مورد بازرسی قرار گرفت

قم - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی قم از بازرسی هزار و ۷۱۴ واحد نانوایی در ایام ماه مبارک رمضان در قم خبر داد.

احمد رضا سمیعی نصب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: از تعداد نانوایی‌های مورد بازرسی قرار گرفته برای ۹۳ نانوایی پرونده تخلف شکل گرفت.

وی ادامه داد: ارزش تخلفات مقرر شده برای نانوایی‌ها متخلف ۹ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۶۰۰ ریال است. 

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی قم ادامه داد: در این ایام ۷۳۷ نانوایی سنگک، ۱۷۶ نانوایی تافتون، ۱۶۴ نانوایی بربری و ۶۳۷ نانوایی لواش مورد بازرسی قرار گرفت.

وی عمده تخلفات صورت گرفته را عدم رعایت دستوالعمل بهداشتی، ‌گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، عدم درج قیمت و یا نصب نرخ نامه و عدم استفاده از ترازوی دیجیتال عنوان کرد. 

سمیعی نصب ادامه داد: ۷ مورد از نانوایی‌های متخلف نیز به علت استفاده از جوش شیرین با تائید مرکز بهداشت محکوم به تعطیلی نانوایی خود به مدت یک هفته شدند.

کد مطلب 1388872

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