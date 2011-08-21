سیره اقتصادی امام علی(ع) الگو قرار گیرد/ تکیه بر اعتدال و صرفه جویی

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تشریح شاخص های سیره اقتصادی امام علی(ع)، اظهار داشت: حضرت علی(ع) با رفتار خود نشان داد که چگونه می توان در عین زهد و تقوا دنیا را آباد کرد و به پیشرفت اقتصادی دست یافت.

وی با بیان اینکه موفقیت امام علی(ع) از آن جهت بود که آن حضرت دنیا را برای خدا آباد کرد، یادآور شد: سیره حضرت علی(ع) در حوزه کسب و کار باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه حضرت علی(ع) همواره جدیت در کار و تلاش و تاکید بر تولید فراوان داشت، افزود: ایشان هرگز اشتغال به کار و تولید را منافی مقام و موقعیت اجتماعی خود نمی دانست.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: مطابق روایات مختلف همواره کسی که نسبت به کار و تولید بی اعتنا بود در نزد امام علی(ع) جزء منحوس ترین افراد بوده است.

وی با تاکید بر اینکه سیره امام علی(ع) اشتغال به کار و تلاش و تولید مفید بوده است، تصریح کرد: ما باید از اصول اقتصادی حضرت علی درس بگیریم و الگوبرداری کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین در ادامه سخنان خود به سیره امام علی(ع) در زمینه مصرف و نحوه استفاده از بیت المال اشاره کرد و گفت: همانگونه که رفتار حضرت علی الگوی نمونه کسب و کار است ایشان در زمینه مصرف نیز یک الگوی کامل برای آحاد مختلف مردم و مسئولان هستند.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: سیره حضرت علی(ع) در این بخش در صرفه جویی، دوری از اسراف، تقسیم عادلانه بیت المال و مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه اصول اقتصادی یاد شده در طول دوران حکومت حضرت علی(ع) محور فعالیت ایشان بوده است، یادآور شد: شیعیان به وجود چنین امامی به خود افتخار می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: زندگی حضرت علی(ع) به ما نشان می دهد که باید علاوه بر اینکه در تولید و اشتغال کوشا باشیم بلکه در مصرف نیز صرفه جو باشیم و از اسراف دوری کنیم.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه امام علی(ع) حقیقتا یک انسان بی نظیر بوده اند، یادآور شد: اصول اعتدال و صرفه جویی در سیره اقتصادی امام علی(ع) اصولی است که ایشان به آنها توجه ویژه ای داشتند.