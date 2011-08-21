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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

میرعمادی در گفتگو با مهر:

سیره اقتصادی امام علی(ع) الگو قرار گیرد/ تکیه بر اعتدال و صرفه جویی

سیره اقتصادی امام علی(ع) الگو قرار گیرد/ تکیه بر اعتدال و صرفه جویی

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر ضرورت الگوگیری مسئولان از سیره اقتصادی امام علی(ع)، اظهار داشت: یکی از جنبه های مهم زندگی آن حضرت جنبه اقتصادی است.

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تشریح شاخص های سیره اقتصادی امام علی(ع)، اظهار داشت: حضرت علی(ع) با رفتار خود نشان داد که چگونه می توان در عین زهد و تقوا دنیا را آباد کرد و به پیشرفت اقتصادی دست یافت.

وی با بیان اینکه موفقیت امام علی(ع) از آن جهت بود که آن حضرت دنیا را برای خدا آباد کرد، یادآور شد: سیره حضرت علی(ع) در حوزه کسب و کار باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه حضرت علی(ع) همواره جدیت در کار و تلاش و تاکید بر تولید فراوان داشت، افزود: ایشان هرگز اشتغال به کار و تولید را منافی مقام و موقعیت اجتماعی خود نمی دانست.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: مطابق روایات مختلف همواره کسی که نسبت به کار و تولید بی اعتنا بود در نزد امام علی(ع) جزء منحوس ترین افراد بوده است.

وی با تاکید بر اینکه سیره امام علی(ع) اشتغال به کار و تلاش و تولید مفید بوده است، تصریح کرد: ما باید از اصول اقتصادی حضرت علی درس بگیریم و الگوبرداری کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین در ادامه سخنان خود به سیره امام علی(ع) در زمینه مصرف و نحوه استفاده از بیت المال اشاره کرد و گفت: همانگونه که رفتار حضرت علی الگوی نمونه کسب و کار است ایشان در زمینه مصرف نیز یک الگوی کامل برای آحاد مختلف مردم و مسئولان هستند.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: سیره حضرت علی(ع) در این بخش در صرفه جویی، دوری از اسراف، تقسیم عادلانه بیت المال و مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه اصول اقتصادی یاد شده در طول دوران حکومت حضرت علی(ع) محور فعالیت ایشان بوده است، یادآور شد: شیعیان به وجود چنین امامی به خود افتخار می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: زندگی حضرت علی(ع) به ما نشان می دهد که باید علاوه بر اینکه در تولید و اشتغال کوشا باشیم بلکه در مصرف نیز صرفه جو باشیم و از اسراف دوری کنیم.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه امام علی(ع) حقیقتا یک انسان بی نظیر بوده اند، یادآور شد: اصول اعتدال و صرفه جویی در سیره اقتصادی امام علی(ع) اصولی است که ایشان به آنها توجه ویژه ای داشتند.

کد مطلب 1388874

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