نفرات برتر رقابتهای تنیس خاکی گرگان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش بانوان 30 تنیس باز از شهرهای گرگان، علی آباد و گنبد در زمین تنیس خاکی غدیر به مدت شش روز به رقابت پرداختند.

در این رقابتها، آناهیتا مبصری از گرگان به مقام اول، زهرا یوسفی از گرگان به عنوان دوم و رتبه سوم به صورت مشترک به ویدا حاتمی و موژان صفایی از گرگان رسید.

در قسمت آقایان 38 تنیس باز از شهرهای گرگان، رامیان، آزادشهر، تهران و شاهرود در مجموعه تنیس کابرن و آزادی به رقابت پرداختند.



در پایان پس از پنج روز پیکار، عمادالدین فصیحی از گرگان به مقام اول، نیما زادسر از گرگان، احسان قربانی از رامیان و مسعود خمر از گنبد به ترتیب به عنوان های دوم تا چهارم دست یافتند.

رقابت های تنیس خاکی جام رمضان با همکاری و حمایت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان، هئیت تنیس استان گلستان و شهرستان گرگان برگزار شد.