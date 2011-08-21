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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

نفرات برتر رقابتهای تنیس خاکی گرگان مشخص شدند

نفرات برتر رقابتهای تنیس خاکی گرگان مشخص شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: نفرات برتر رقابت های تنیس خاکی جام رمضان گرگان در بخش بانوان و آقایان مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش بانوان 30 تنیس باز از شهرهای گرگان، علی آباد و گنبد در زمین تنیس خاکی غدیر به مدت شش روز به رقابت پرداختند.

در این رقابتها، آناهیتا مبصری از گرگان به مقام اول، زهرا یوسفی از گرگان به عنوان دوم و رتبه سوم به صورت مشترک به ویدا حاتمی و موژان صفایی از گرگان رسید.
 
در قسمت آقایان 38 تنیس باز از شهرهای گرگان، رامیان، آزادشهر، تهران و شاهرود در مجموعه تنیس کابرن و آزادی به رقابت پرداختند.
 
در پایان پس از پنج روز پیکار، عمادالدین فصیحی از گرگان به مقام اول، نیما زادسر از گرگان، احسان قربانی از رامیان و مسعود خمر از گنبد به ترتیب به عنوان های دوم تا چهارم دست یافتند.
 
رقابت های تنیس خاکی جام رمضان با همکاری و حمایت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان، هئیت تنیس استان گلستان و شهرستان گرگان برگزار شد.
کد مطلب 1388877

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