به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تایید گزارش خبرگزاری مهر، اعلام کرد: 60 لیتر سهمیه بنزین شهریور ماه خودروهای شخصی ساعت 24 امشب دوشنبه (31 مرداد ماه) در کارتهای هوشمند سوخت واریز می شود.

از سوی دیگر سایر وسایل نقلیه عمومی نیز سهمیه‌ای مشابه سهمیه مرداد ماه سهمیه بنزین دریافت خواهند کرد و بنابراین هیچ گونه تغییری در میزان قیمت و سهمیه سوخت در شهریور ماه به وجود نیامده است.

همچنین شهریور ماه امسال 500 لیتر سهمیه بنزین با نرخ آزاد 700 تومانی در کارتهای سوخت خودروها واریز می شود که در صورت اتمام سهمیه 400 تومانی قابل استفاده خواهد بود.

در همین حال برای در سومین ماه فصل تابستان برای موتورسیکلتها 25 لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه ای و برای خودروهای شخصی 500 لیتر سهمیه بنزین آزاد (700 تومانی) پیش بینی شده است.

سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است ضمن انکه تاکنون هیچگونه محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه بنزین 100 تومانی ذخیره شده در کارتها تعیین نشده است.

همچنین با توجه به اجرای اختصاص سهمیه بنزین منطقه ای خودروهای عمومی و تاکسی، شهریور ماه سالجاری سهمیه بنزین نیمه یارانه ای تاکسی های استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و شهر تهران حدود 20 درصد افزایش یافته است.

در این مدت سهمیه بنزین تمامی تاکسی های برون شهری کشور هم حدود 20 درصد نسبت به تیر ماه افزایش یافته است ضمن آنکه دولت با افزایش این سهمیه ها در مجموع 400 هزار لیتر سهمیه بیشتر بنزین در اختیار ناوگان حمل و نقل عمومی قرار می دهد.

از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه حدود 60 میلیون لیتر بنزین در سطح کشور مصرف شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته استفاده از این فراورده نفتی حدود هفت درصد کاهش پیدا کرده است.

پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه شده است.