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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

جلسه آموزشی مزایای آبیاری تحت فشار در شهریار

شهریار - خبرگزاری مهر: جلسه آموزش مزایای آبیاری تحت فشار درباغات و مزارع کشاورزی در شهریار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه آموزشی با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهریار ، اعضای شوراها  اسلامی، دهیاران و عده ای از کشاورزان و باغداران صبح یکشنبه برگزار شد.

 در این جلسه مهدی صالحی گفت: مزایای آبیاری تحت فشار و اجرای  1470 هکتار آبیاری تحت فشار در سال جهاد اقتصای در شهرستان شهریار ضروری است.

مدیر جهاد کشاورزی شهریار افزود: لازم است ارقام کشت شده در کنار اجرای آبیاری تحت فشارتغییر کند تا نتیجه بهتری حاصل شود و  هزینه لوله کشی ازموتور خانه تا باغ کشاورز توسط دولت پرداخت خواهد و الویت لوله کشی با کشاورزانی است که آبیاری تحت فشار را اجرا کنند

 مهدی صالحی عنوان کرد : با مقایسه ای در خصوص میزان مصرف آب در واحد سطح  با استاندارد جهانی متوجه می شویم که این میزان دو برابر تولید هر کیلو میوه است و این امر نشانگر لزوم تجهیز مزارع و باغات به آبیاری قطره ای برای به استاندارد رساندن میزان مصرف آب است.

 صالحی در خصوص نحوه دریافت کمکهای بلاعوض دولت و اخذ وام کشاورزان توضیحاتی داد.

کد مطلب 1388883

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