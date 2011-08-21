جلسه آموزشی مزایای آبیاری تحت فشار در شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه آموزشی با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهریار ، اعضای شوراها اسلامی، دهیاران و عده ای از کشاورزان و باغداران صبح یکشنبه برگزار شد.

در این جلسه مهدی صالحی گفت: مزایای آبیاری تحت فشار و اجرای 1470 هکتار آبیاری تحت فشار در سال جهاد اقتصای در شهرستان شهریار ضروری است.

مدیر جهاد کشاورزی شهریار افزود: لازم است ارقام کشت شده در کنار اجرای آبیاری تحت فشارتغییر کند تا نتیجه بهتری حاصل شود و هزینه لوله کشی ازموتور خانه تا باغ کشاورز توسط دولت پرداخت خواهد و الویت لوله کشی با کشاورزانی است که آبیاری تحت فشار را اجرا کنند

مهدی صالحی عنوان کرد : با مقایسه ای در خصوص میزان مصرف آب در واحد سطح با استاندارد جهانی متوجه می شویم که این میزان دو برابر تولید هر کیلو میوه است و این امر نشانگر لزوم تجهیز مزارع و باغات به آبیاری قطره ای برای به استاندارد رساندن میزان مصرف آب است.

صالحی در خصوص نحوه دریافت کمکهای بلاعوض دولت و اخذ وام کشاورزان توضیحاتی داد.