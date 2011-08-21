دریافت وجه از دانش آموزان غیرقانونی است/ تخلفی در لرستان گزارش نشد

علی ماکنعلی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه ثبت نام برای دانش آموزان حداکثر تا 31 مرداد ماه جاری باز است و پس از آن فقط برای دانش آموزان تجدیدی شهریور ماه قابل دسترسی خواهد بود.

وی با تاکید بر تخلف دریافت وجه از دانش آموزان در هنگام ثبت نام، عنوان کرد: تا به امروز تخلفی مبنی بر دریافت وجه برای ثبت نام دانش آموزان گزارش نشده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان در ادامه به برنامه های این اداره کل برای یک نوبته کردن مدارس اشاره کرد و گفت: از مهر ماه امسال 82 درصد مدارس مقطع ابتدایی و 30 درصد از کلاس‌های مقطع راهنمایی استان در نوبت صبح تشکیل می‌شوند.

ماکنعلی ارتقای کیفیت‌ آموزش را از مزیت های تحصیل در نوبت صبح دانست و افزود: نوع ساخت و سازها به سمتی خواهد رفت که آموزش و پرورش در آینده بتواند همه مدارس را به سمت یک نوبته شدن سوق دهد تا در وقت بعد ازظهر مدارس با برگزاری کلاس های فوق برنامه در اختیار مدیران قرار داده شود.

وی همچنین توسعه هنرستان های فنی و حرفه ای، نمازخانه ها و فضاهای ورزشی را از اولویت های آموزش و پرورش در حوزه عمرانی ذکر کرد و گفت: در حال پیگیر این موضوع هستیم تا تمام فضاهای آموزش و پرورش که به صورت استیجاری به دستگاه ها واگذار شده است، تا اول مهر ماه امسال بازگردانده شود زیرا می خواهیم از این ظرفیت ها برای یک نوبته کردن مدارس استفاده کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان به تحقق 100 درصدی مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به لرستان و تحقق 30 تا 100 درصدی مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور در حوزه آموزش و پرورش اشاره کرد و اظهار داشت: تاکنون برای اجرای مصوبات سفر سوم هیئت دولت اعتباری از محل اعتبارات ملی به آموزش و پرورش استان اختصاص نیافته است اما امیدواریم که از محل اعتبارات استانی و ملی امسال یک سوم مصوبات را عملیاتی کنیم.

وی ساخت 100 سالن ورزشی و 100 نمازخانه را از اولویت های سال جاری اعلام کرد و بیان داشت: برای خرید تجهیزات کارگاهی و آموزشی چهار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی در بخش اعتبارات استانی و ملی جذب شده است که به نوبه خود در حوزه آموزش و پرورش استان جذب چنین اعتباری بی سابقه بوده است.

ماکنعلی با تاکید بر اینکه بدنبال گسترش مدارس شبانه روزی در سطح استان نیستیم، یادآور شد: به دلیل دوری دانش آموز از خانواده بعض از دانش آموزان دچار افسردگی می شوند به همین دلیل با تقبل هزینه های ایاب و ذهاب دانش آموزان در مناطق محروم، "روستا مرکزی" را در دستور کار قرار داده ایم.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان همچنین در بحث ساماندهی نیروهای انسانی با اشاره به اینکه امسال با کمبود معلم مواجه نیستیم، اضافه کرد: در بحث ساماندهی، آخرین اقدام برگزای آزمون تعیین تکلیف نیروهای حق التدریسی، نیروهای شرکتی و نهضتی ها بوده است.

وی ادامه داد: یک هزار و 600 واجد شرایط در این آزمون شرکت کردند و نهایتا 577 نفر در نوبت استخدام قرار گرفتند، بنابراین اگر امسال به کمبود معلم برخوردیم از وجود آنها در مناطق محروم استفاده خواهیم کرد.

ماکنعلی به دیگر اولویت های این اداره کل اشاره کرد و ادامه داد: تخصصی کردن موضوعات و دبیران شروع شده، به نحوی که تمام دبیران تربیت بدنی در کارهای ستادی مشغول هستند فراخوان شده اند تا در راستای شکوفایی تربیت بدنی در مدارس از آنها استفاده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان از پیش بینی برگزاری کلاس های تقویتی کنکور در آموزشگاه های استان خبر داد و افزود: برنامه ریزی شده است تا با استفاده از دبیران مجرب آموزش و پرورش، کلاس های تقویتی کنکور با 50 درصد هزینه شهریه آموزشگاه های خصوصی برگزار شود.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان به پذیرش یک هزار دانش آموز در مدارس تیزهوشان و سمپاد استان اشاره کرد و یادآور شد: در لرستان 28 هزار و 866 معلم، رسالت تعلیم و تربیت 342 هزار دانش آموز را در 4 هزار و 600 آموزشگاه و 17 هزار کلاس درس بر عهده دارند.