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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۵

بنی احمدی در گفتگو با مهر:

نخستین همایش هم اندیشی مشترک ثبتی و اوقافی استان البرز برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف استان البرز از برگزاری نخستین همایش هم اندیشی مشترک ثبتی و اوقافی این استان با هدف ایجاد تسهیلات برای اخذ اسناد مالکیت موقوفات و بقاع متبرکه در شهریور سال جاری خبر داد.

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این همایش در راستای اجرایی کردن تفاهمنامه فی ما بین سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور و در جهت ایجاد تسهیلات برای اخذ اسناد مالکیت موقوفات و بقاع متبرکه در استان البرز برگزار می شود.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی همایش راه های تسهیل اخذ اسناد مالکیت در حوزه موقوفات و بقاع متبرکه است که با حضور مدیران و کارشناسان اوقاف استان و مدیران اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و کارشناسان آن اداره کل بررسی خواهد شد.

مدیرکل اوقاف استان البرز تاکید کرد: تفاهمنامه بین سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ 12/05/88  به امضا رسید اما با توجه به تازه تاسیس بودن استان برگزاری همایش و تعامل مثبت بین رده های اجرایی دو سازمان و اداره کل در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد با برگزاری این همایش و تشکیل کارگروه های مشترک کاری مشکلات و موانع بر سر راه اسناد مالکیت موقوفات رفع شود.

این همایش در تاریخ 2/6/90 و از ساعت 18 تا 20 در محل سالن اجتماعات اداره اوقاف کرج برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1388885

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