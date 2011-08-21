نخستین همایش هم اندیشی مشترک ثبتی و اوقافی استان البرز برگزار می شود

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این همایش در راستای اجرایی کردن تفاهمنامه فی ما بین سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور و در جهت ایجاد تسهیلات برای اخذ اسناد مالکیت موقوفات و بقاع متبرکه در استان البرز برگزار می شود.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی همایش راه های تسهیل اخذ اسناد مالکیت در حوزه موقوفات و بقاع متبرکه است که با حضور مدیران و کارشناسان اوقاف استان و مدیران اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و کارشناسان آن اداره کل بررسی خواهد شد.

مدیرکل اوقاف استان البرز تاکید کرد: تفاهمنامه بین سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ 12/05/88 به امضا رسید اما با توجه به تازه تاسیس بودن استان برگزاری همایش و تعامل مثبت بین رده های اجرایی دو سازمان و اداره کل در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد با برگزاری این همایش و تشکیل کارگروه های مشترک کاری مشکلات و موانع بر سر راه اسناد مالکیت موقوفات رفع شود .