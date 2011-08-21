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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۰

گزارش خبرنگار مهر از چین/

عسگری پس از کسب نخستین طلای دانشجویان: نمی‌توانم احساسم را بیان کنم

عسگری پس از کسب نخستین طلای دانشجویان: نمی‌توانم احساسم را بیان کنم

ورزشکار طلایی کشورمان در یونیورسیاد 2011 شنژن چین با ابراز خوشحالی از کسب این مدال طلا گفت: تنها در این مدت به کسب مدال طلا فکر می کردم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، مهران عسگری پس از کسب نخستین مدال طلای رقابت های تکواندو بیست و ششمین دوره رقابتهای یونیورسیاد جهانی ضمن بیان این مطلب گفت: ابتدا باید شهادت حضرت علی (ع) را تسلیت بگویم. ضمن اینکه نمی توانم احساسم را بیان کنم. من از خدا این مدال را خواستم و خوشحالم توانستم برای دومین بار متوالی عنوان قهرمانی مسابقات یونیورسیاد را به دست آورم. این مدال را به پدر و مادرم و به ملت عزیز کشورم تقدیم می کنم.

عسگری ادامه داد: ما در این مدت تمرینات بسیار خوبی را پشت سرگذاشتیم و هدفمان این بود که از عنوان قهرمانی دوره قبل دفاع کنیم و خوشحالم که توانستیم به این هدف برسم.

وی خاطرنشان کرد: من در دیدار رده‌بندی دچار مشکلاتی شدم اما خوشبختانه توانستم دیدار فینال را با قدرت به میدان بروم و به مدالی که دوست داشتم رسیدم. شاید تا قبل از وزن کشی فکر نمی کردم طلا بگیرم اما از روز گذشته به چیزی غیر از مدال طلا فکر نمی کردم.

عسگری در پایان گفت: سطح مسابقات بسیار بالا بود. حریف ترکم نایب قهرمان جهان بود و حریف آذربایجانی هم همان بازیکنی بود که یوسف کرمی در مسابقات انتخابی تکواندو المپیک مقابل وی به دلیل مصدومیت حاضر نشد.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.

کد مطلب 1388886

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