فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات نشریه‌ای علمی پژوهشی است که مقالات مربوط در حوزه‌های اطلاع‌رسانی، کتابداری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، و مدیریت اطلاعات کشور را منتشر می‌سازد.

شماره سوم از دوره بیست و ششم فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات با 12 مقاله توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به چاپ رسیده است.

در این شماره از فصلنامه مقالاتی با عناوین بررسی میزان آمادگی اجرای مدیریت دانش در سازمان ها با توجه به عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت دانش، بررسی مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد و سنجش میزان همخوانی آن با معیارهای تخصصی، امکان سنجی برگزاری یادگیری الکترونیکی در شرکت گاز استان یزد و مطالعه سطح به کارگیری فناوری اطلاعات توسط استادان دانشگاه های دولتی استان اصفهان بر مبنای الگوی پذیرش مبتنی بر علاقه به چاپ رسیده است.

ارزیابی رابط کاربر نرم افزارهای علوم اسلامی شهر قم، تحلیلی بر کاربرمداری رابط کاربر در صفحات وب فارسی کتابخانه های دیجیتالی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی، ارزیابی اصطلاحنامه های مبتنی بر وب پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با رویکرد توصیفی، تحلیل محتوایی و پیوندی و نیز مطالعه موردی وب‌سایت‌های آرشیوهای ملی جهان از دیگر مقالات منتشر شده در این فصلنامه است.

سومین شماره از بیست و ششمین دوره فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات به بررسی انتشارات علمی کشورهای خاورمیانه در نمایه استنادی علوم اجتماعی طی 30 سال اخیر، اطلاعات و امکانات ارتباطی در وب سایت سازمانهای دولتی همچون مرور نوشتارها و کتابخانه‌های حوزوی و در تنگنای فقر پژوهش و استانداردسازی پرداخته است.

مقالات اطلاعات و امکانات ارتباطی در وب سایت سازمانهای دولتی با مرور نوشتارها توسط دکتر سیروس علیدوستی و ارزیابی اصطلاحنامه های مبتنی بر وب پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با رویکرد توصیفی توسط فخرالسادات محمدی و محدثه دخت عصمتی از همکاران این پژوهشگاه در این شماره به چاپ رسیده است.